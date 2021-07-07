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NBA／趕上總冠軍賽G1 字母哥一度以為這季報銷

記者黃耿誼／綜合外電報導
安戴托昆波（左）攻下20分17籃板。（路透）
安戴托昆波（左）攻下20分17籃板。（路透）

NBA總冠軍賽於6日登場，公鹿在賽前迎來當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的歸來。本場安戴托昆波攻下20分17籃板，另一名球星米道頓（Khris Middleton）則是攻下29分。不過太陽全隊6人得分上雙，包含主控保羅（Chris Paul）攻下全場最高的32分，布克（Devin Booker）攻下27分，艾頓（Deandre Ayton）全場攻下22分外帶19籃板，最終太陽就以118：105在主場拿下勝利。

賽後傷癒歸隊的安戴托昆波說道：「我很開心我可以上場，且在任何可能性之下幫助我的球隊參加總冠軍賽。」他也談到受傷期間的心情：「那很痛苦，顯然我必須盡全力讓自己可以回到場上。我得聽取醫生的建議，進行治療並好好照顧我的身體，且支持我的隊友，而我現在回來了。」

安戴托昆波也坦承受傷當下一度做了最壞打算，「當我倒下那一刻，我以為我應該本季無法再打了，我以為我報銷了，感覺徹底傷到膝蓋每個部份。所以我很高興隊友們先幫忙完成任務，球隊打進了總冠軍賽，我為他們感到驕傲，而現在我能再上場跟大家並肩作戰，試圖把剩下工作完成」。

公鹿首戰雖然敗北，但他也強調：「這感覺很棒，穿著印有總冠軍賽圖案的外套，這種感覺很好。雖然我們沒拿下勝利，但是能參加總冠軍賽的感覺真的很棒。享受這時刻並享受比賽，我很開心我們能走到這裡。我們整年都努力訓練，只為了能夠有機會拿下冠軍，而我們接下來每天也會繼續努力，讓我們自己處於可以拿下勝利的狀態。」

結束此役之後，公鹿將獲得一天的休息，8日與太陽進行第2戰。

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