我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

OPEC+談判失敗 美前能源部長：油價恐破100美元

NBA／公鹿射手米道頓 兒時練投密技曝光

記者陳元廷／綜合報導
米道頓。(美聯社)
米道頓。(美聯社)

今年季後賽證明自己2度入選全明星是實至名歸，公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）每輪都繳出代表作，對熱火首戰投進致勝球，對籃網背水一戰則扮演安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）最佳拍檔，最後對老鷹更扛下當家主力不在的火力缺口。

2輪選秀出身的米道頓靠苦練出頭，特別是一手精準投籃無疑是招牌，而他父親詹姆斯（James）也透露一則小故事，米道頓成長過程中，家裡後院的籃框部份有樹枝遮擋，米道頓於是要求鋸掉樹枝，但爸爸卻告訴他該練習如何在此情況把球給順利投進。

於是當米道頓2019年入選生涯首次全明星賽，父親詹姆斯跟他開的玩笑話就是：「現在你終於知道為什麼當初不把樹枝鋸掉了吧。」此外身為射手的米道頓對中距離也有執著，儘管近年趨勢弱化該進攻武器，他認為只要經過鍛鍊，中距離仍深具價值。

「很多教練還是說球隊的戰術安排上，他們都預期你投三分還是切入上籃就好，所以當你投急停中距離，反而是出其不意，會有很大空檔出來，所以只要你努力，中距離也能像三分跟上籃一樣有效」，米道頓說，事實上總冠軍賽也可望看見中距離復興。

之所以這麼說是因為太陽也有兩位中距離專家，保羅（Chris Paul）是把中距離提升到藝術的當代大師，而布克（Devin Booker）本領也不在話下，米道頓就談到布克全面正是難守原因，「他能從各種角度發動進攻，外線、中距離或禁區都能出手」。

季後賽 總冠軍賽

上一則

網球／備戰東奧 大坂直美考慮出席記者會

延伸閱讀

NBA／保羅拚養傷 字母哥列每日觀察

NBA／保羅拚養傷 字母哥列每日觀察
NBA／兒子「靠爸」獲罰球？ 詹姆斯與轉播員口角

NBA／兒子「靠爸」獲罰球？ 詹姆斯與轉播員口角
NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽

NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽
NBA／公鹿4悍將合砍106分 主場擊落老鷹搶聽牌

NBA／公鹿4悍將合砍106分 主場擊落老鷹搶聽牌

熱門新聞

奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
公鹿隊米道頓（左）全場攻下32分。（路透）

1張圖／公鹿奪東區冠軍 闖總冠軍對決太陽

2021-07-04 08:31

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

2021-07-02 19:24
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59
全球自行車迷引頸期盼的盛事「環法自行車賽」日前發生離譜粉絲為了舉牌，竟阻礙選手賽道釀成大規模「車禍」。法國警方表示，這位造成多名選手摔車受傷的「肇事者」已被捕。(取材自推特)

她害環法自由車賽「集體追撞」主辦單位撤告了

2021-07-01 20:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考