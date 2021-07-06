NBA／公鹿射手米道頓 兒時練投密技曝光

米道頓。(美聯社)

今年季後賽 證明自己2度入選全明星是實至名歸，公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）每輪都繳出代表作，對熱火首戰投進致勝球，對籃網背水一戰則扮演安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）最佳拍檔，最後對老鷹更扛下當家主力不在的火力缺口。

2輪選秀出身的米道頓靠苦練出頭，特別是一手精準投籃無疑是招牌，而他父親詹姆斯（James）也透露一則小故事，米道頓成長過程中，家裡後院的籃框部份有樹枝遮擋，米道頓於是要求鋸掉樹枝，但爸爸卻告訴他該練習如何在此情況把球給順利投進。

於是當米道頓2019年入選生涯首次全明星賽，父親詹姆斯跟他開的玩笑話就是：「現在你終於知道為什麼當初不把樹枝鋸掉了吧。」此外身為射手的米道頓對中距離也有執著，儘管近年趨勢弱化該進攻武器，他認為只要經過鍛鍊，中距離仍深具價值。

「很多教練還是說球隊的戰術安排上，他們都預期你投三分還是切入上籃就好，所以當你投急停中距離，反而是出其不意，會有很大空檔出來，所以只要你努力，中距離也能像三分跟上籃一樣有效」，米道頓說，事實上總冠軍賽 也可望看見中距離復興。

之所以這麼說是因為太陽也有兩位中距離專家，保羅（Chris Paul）是把中距離提升到藝術的當代大師，而布克（Devin Booker）本領也不在話下，米道頓就談到布克全面正是難守原因，「他能從各種角度發動進攻，外線、中距離或禁區都能出手」。