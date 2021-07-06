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NBA／保羅拚養傷 字母哥列每日觀察

體育新聞組／ 綜合報導
安戴托昆波。（Getty Images）
安戴托昆波。（Getty Images）

NBA總冠軍賽組合出爐，公鹿將要對上太陽，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的傷勢令外界相當好奇。根據「Yahoo Sports」記者海恩斯（Chris Haynes）報導，若老鷹將系列賽逼近第7戰，安戴托昆波是有機會上場的。

公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）就表示，安戴托昆波將會被列入每日觀察名單。布丹霍澤說道：「我們會在適當的時機點更新，我們之間的對話有點私人，但我們會每天觀察他的狀況。」

對此，公鹿主控哈勒戴（Jrue Holiday）表示：「我們會支持他，安戴托昆波是一個獨一無二的人。我們都看到了他的籃球天賦，以一個普通人的身分來看，他也是獨一無二的。我認為，我們過去兩場比賽所做的就是最重要的事之一，為了他打球，在他缺陣時守住領先。」

公鹿另一名球星米道頓（Khris Middleton）說道：「我當然希望安戴托昆波能上場，但是他還是在我們身邊，比賽中他會在板凳上和我們說話，他還是我們一份子。老實說，這是一段很長的旅程，但這已經是一段很好的旅程了，很值得了。

在公鹿獲勝後，也確定今年的總冠軍賽組合，將會由太陽對上公鹿。對率先晉級的太陽而言，多了幾天額外的休息日。首度進入總冠軍賽的保羅（Chris Paul）就表示，額外的休息日對他的傷勢很有幫助。

在太陽確定晉級後，保羅也透露自己右手韌帶有部分撕裂。不過保羅對自己很有信心，並說道：「我的傷勢管理做得很好。」保羅在與快艇系列賽的第六戰，展現出強大的決心，攻下平個人季後賽最高的41分。不僅帶領太陽成功關門，也睽違28年後再次進入總冠軍賽

保羅表示，額外的休息日對他的傷勢很有幫助。（路透）
保羅表示，額外的休息日對他的傷勢很有幫助。（路透）

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