我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

NBA／太陽vs.公鹿 總冠軍戰稀客

體育新聞組／綜合報導
公鹿隊安戴托昆波（左）對決太陽隊布克，兩隊均未有人奪過NBA總冠軍。（Getty Images）
公鹿隊安戴托昆波（左）對決太陽隊布克，兩隊均未有人奪過NBA總冠軍。（Getty Images）

隨著公鹿六戰淘汰老鷹，NBA今年賽季的總冠軍賽組合也正式出爐，太陽與公鹿將攜手上演近幾年來罕見且新鮮的對戰戲碼。

之所以說罕見，主要是兩隊都是隊史第三次闖進總冠軍賽，太陽前一次是在1992-93年賽季，相隔28年之久，公鹿前一次更是要追溯到1973-74年。

不過差別不同的是，公鹿1970-71年賽季在超級中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的帶領下，奪下隊史唯一一座總冠軍，1974年再度殺總冠軍賽，但以3：4不敵塞爾蒂克。至於太陽則是要全力尋求隊史首冠。此外根據統計，太陽和公鹿兩隊所有球員還沒有一人有拿過總冠軍。

過去太陽兩度打進總冠軍賽都鎩羽而歸，1976年以2：4不敵波士頓塞爾蒂克，1993年由「惡漢」巴克利（Charles Barkley）率領的太陽，2：4敗給「 籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「大鏢客」皮朋（Scottie Pippen）聯手的芝加哥公牛。

11年不知季後賽滋味的太陽，本季在保羅加盟後脫胎換骨，戰績提升到51勝21敗，勝率高達7成08，成為西區第2種子，成功闖進季後賽。

有趣的是，公鹿和太陽曾在1977-78年季後賽對決過，當時公鹿被列在中西組，和太陽同為西區球隊，兩隊在首輪交鋒，結果太陽是以2：0淘汰公鹿。

公鹿、太陽主場所在的密爾瓦基、鳳凰城，人口各為59.4萬、163.3萬，在NBA都算小市場球隊，太陽本季團隊薪資在30隊中，是排在後段班的第21名，公鹿則是在去年以5年2.28億元與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）續約，才讓本季團隊薪資排到第7名。

今年賽季由於太陽例行賽戰績優於公鹿，因此將握有主場優勢。太陽例行賽面對公鹿取得2戰全勝，不過這兩場比賽太陽都是以1分險勝。

總冠軍賽 季後賽 NBA

上一則

NBA專欄／艾頓不當傻大個 保羅罵出來的

延伸閱讀

NBA／總冠軍戰「嶄新」組合 太陽公鹿球員沒人曾奪冠

NBA／總冠軍戰「嶄新」組合 太陽公鹿球員沒人曾奪冠
1張圖／公鹿奪東區冠軍 闖總冠軍對決太陽

1張圖／公鹿奪東區冠軍 闖總冠軍對決太陽

NBA／不管公鹿、太陽誰奪冠 「他」已提前預約冠軍戒

NBA／不管公鹿、太陽誰奪冠 「他」已提前預約冠軍戒
NBA／季後賽表現封神…杜蘭特：輸就是輸

NBA／季後賽表現封神…杜蘭特：輸就是輸

熱門新聞

奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
公鹿隊米道頓（左）全場攻下32分。（路透）

1張圖／公鹿奪東區冠軍 闖總冠軍對決太陽

2021-07-04 08:31
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

2021-07-02 19:24

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職