NBA／太陽vs.公鹿 總冠軍戰稀客

公鹿隊安戴托昆波（左）對決太陽隊布克，兩隊均未有人奪過NBA總冠軍。（Getty Images）

隨著公鹿六戰淘汰老鷹，NBA 今年賽季的總冠軍賽 組合也正式出爐，太陽與公鹿將攜手上演近幾年來罕見且新鮮的對戰戲碼。

之所以說罕見，主要是兩隊都是隊史第三次闖進總冠軍賽，太陽前一次是在1992-93年賽季，相隔28年之久，公鹿前一次更是要追溯到1973-74年。

不過差別不同的是，公鹿1970-71年賽季在超級中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的帶領下，奪下隊史唯一一座總冠軍，1974年再度殺總冠軍賽，但以3：4不敵塞爾蒂克。至於太陽則是要全力尋求隊史首冠。此外根據統計，太陽和公鹿兩隊所有球員還沒有一人有拿過總冠軍。

過去太陽兩度打進總冠軍賽都鎩羽而歸，1976年以2：4不敵波士頓塞爾蒂克，1993年由「惡漢」巴克利（Charles Barkley）率領的太陽，2：4敗給「 籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「大鏢客」皮朋（Scottie Pippen）聯手的芝加哥公牛。

11年不知季後賽 滋味的太陽，本季在保羅加盟後脫胎換骨，戰績提升到51勝21敗，勝率高達7成08，成為西區第2種子，成功闖進季後賽。

有趣的是，公鹿和太陽曾在1977-78年季後賽對決過，當時公鹿被列在中西組，和太陽同為西區球隊，兩隊在首輪交鋒，結果太陽是以2：0淘汰公鹿。

公鹿、太陽主場所在的密爾瓦基、鳳凰城，人口各為59.4萬、163.3萬，在NBA都算小市場球隊，太陽本季團隊薪資在30隊中，是排在後段班的第21名，公鹿則是在去年以5年2.28億元與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）續約，才讓本季團隊薪資排到第7名。

今年賽季由於太陽例行賽戰績優於公鹿，因此將握有主場優勢。太陽例行賽面對公鹿取得2戰全勝，不過這兩場比賽太陽都是以1分險勝。