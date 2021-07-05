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NBA專欄／艾頓不當傻大個 保羅罵出來的

Marion
艾頓的表現獲得肯定。（美聯社）
艾頓的表現獲得肯定。（美聯社）

第一輪面對戴維斯（Anthony Davis）和佐蒙德（Andre Drummond），第二輪力抗本季獲得MVP的約柯奇（Nikola Jokic），西區決賽雖然沒有牌子那麼大的禁區對手，但一柱擎天的表現，撐起了太陽在油漆區內的強大競爭力，相信在今年季後賽打完之後，沒有人會再懷疑艾頓（Deandre Ayton）的能耐。

新人球季場均16.3分、10.3籃板、命中率58.5%，第二年場均18.3分、11.5籃板、命中率54.6%，如果沒有特別看過他的比賽，光從數據看起來，艾頓生涯前兩年的成績，勉強也算是個幼年期禁區神獸該有的樣子。

不過當時如果你真的好好看一場他的比賽，很容易就能發現，艾頓在場上幾乎半點影響力都沒有，數據漂亮歸漂亮，但完全無法轉換為實質殺傷力。

在保羅加入太陽之後，艾頓終於迎來了他生命中的貴人，當然，這個貴人脾氣並沒有很好。根據保羅的說法，他剛來太陽的時候就曾經私下和友人表示「這傢伙怎麼好像從來沒有人教過他真正的籃球要怎麼打」，練球時經常直接喊停，拖著艾頓的球衣把他拉到該站的位置，完全是手把手一對一教學。

剛開季的時候，艾頓也還是那個死樣子，甚至曾經在擋拆的時候擋住的不是對手，而是直接把保羅撞翻在地，也不知道保羅白頭髮多了幾根…啊抱歉，他不留頭髮的，季中艾頓也曾笑著表示，他真的不記得自己哪一次被保羅罵得最慘，連我們隔著螢幕都能感覺得到，艾頓真的是三天兩頭被保羅「拉正」。

也幸好艾頓脾氣很好，又剛好他自己也清楚自己需要這種在他後面踢屁股的人，職業生涯以很愛碎碎念聞名、因此也沒少跟隊友起過衝突的保羅，終於碰到了這個罵不還口甚至越罵他越開心的傻子。短短幾個月的時間，艾頓真的是脫胎換骨，本季場均14.4分、10.5籃板看似還稍微下滑，但是比賽內容完全、完全、完全不是前兩年那個一臉茫然的傻大個。

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