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NBA／公鹿、太陽不論誰奪冠 克雷格都有冠軍戒

體育新聞組／綜合報導
太陽隊克雷格（左）本季曾效力公鹿隊。（美聯社）
太陽隊克雷格（左）本季曾效力公鹿隊。（美聯社）

太陽和公鹿即將在NBA總冠軍賽正面對決，不過在還沒有開打之前，已經有一位球員無論兩軍勝負如何，他都確定會拿到一枚冠軍戒指，堪稱最大贏家。那位球員就是先前待過公鹿、現效力太陽的克雷格（Torrey Craig）。

生涯前3季都在金塊的克雷格，2020年以一年170萬美元的合約加入公鹿，不過公鹿在季中就把他送到太陽，換取一些現金和交易特例（Traded Exception）。

克雷格在公鹿期間總共出賽18場，在位置有多人重疊的情況下，平均上場時間緊11.2分鐘，得到2.5分2.4籃板；轉戰鳳凰城後，克雷格成了側翼鋒線的主要替補，上場時間增加到18.8分鐘，平均7.2分4.8籃板。

根據媒體披露，無論是太陽還是公鹿奪下總冠軍，單一賽季先後效力兩隊的克雷格都可以獲得一枚冠軍戒指。

類似這種情況曾出現在2015-16年賽季，當時瓦瑞喬（Anderson Varejao）在被騎士釋出後，轉而投入勇士懷抱，當年勇士和騎士就在總冠軍賽對決。不過騎士逆轉奪冠後，瓦瑞喬並未去申請領取冠軍戒。

隔年，瓦瑞喬僅打了14場就被勇士裁掉，但勇士該年奪冠後，瓦瑞喬最終是欣然接受這枚冠軍戒指。

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