NBA／老鷹21歲瑞迪許狂飆3分 7投6中 布萊恩後第一人

瑞迪許在這場關鍵比賽中，三分球7投6中獨拿21分。（Getty Images）

老鷹雖然在東區冠軍賽苦戰六場落敗，無緣前進總冠軍賽 ，但他們在季後賽 一路在不被看好下過關斬將的精湛演出，已經贏得眾人的喝采。特別是陣中幾位年輕小將初生之犢不畏虎的表現，更打出青春無敵的美好未來，正如同第六戰的二年級生瑞迪許（Cam Reddish）。

瑞迪許在這場關鍵比賽中，三分球7投6中獨拿21分，他多次外圍開火讓下半場陷入苦戰的老鷹一度找回逆轉的希望。

來源：AirborneOnTheTrack

根據統計，年僅21歲的瑞迪許成為2000年的布萊恩（Kobe Bryant）之後，首位能以這個年齡在分區冠軍賽至少轟進6記三分球的球員。此外，瑞迪許也創下老鷹隊史季後賽替補球員單場命中最多三分球紀錄。

如此出色表現讓總教練麥克米倫（Nate McMillan）也忍不住表示，自己在瑞迪許身上彷彿看到了喬治（Paul George）的影子。對於這樣的稱讚，瑞迪許也感謝麥克米倫，直呼這是一種榮幸。

瑞迪許是在2019年選秀會上以首輪第10順位加盟老鷹，新秀年平均得到10.5分3.7籃板1.5助攻1.1抄截；不過他在今年賽季受到傷勢影響，僅出賽26場，平均11.2分4籃板1.3助攻1.3抄截。

雖然例行賽瑞迪許的三分命中率僅26.2%，但在東區冠軍賽，他的三分命中率大幅提升到46.4%，每場可以投進2.3顆。