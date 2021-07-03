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NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽

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NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽

記者蔡佳霖／綜合報導
米道頓（左）在第三節大發神威單節豪取22分，終場公鹿以118：107擊退老鷹闖進總冠軍。（Getty Images）
米道頓（左）在第三節大發神威單節豪取22分，終場公鹿以118：107擊退老鷹闖進總冠軍。（Getty Images）

在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣的情況下，米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）聯手出擊，兩人合拿59分，特別是米道頓在第三節大發神威單節豪取22分，奠定公鹿領先基礎，終場以118：107擊退老鷹，4勝2敗挺進總冠軍賽，將與太陽正面對決。

這是公鹿自1973-74年以來，睽違47年再度闖進總冠軍賽，也是隊史第3次；公鹿在1970-71年奪下隊史唯一一座總冠軍。

公鹿雖然開賽就掌控領先優勢，但命中率不算太理想，半場打完取得47：43領先。上半場只拿5分表現低迷的米道頓，在第三節全面甦醒，單節獨拿22分，搭配哈勒戴的適時火力，公鹿單節狂轟44分，帶著19分領先優勢進入決勝期。

儘管大幅落後，但老鷹沒有放棄比賽，瑞迪許（Cam Reddish）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、蓋里納利（Danilo Gallinari）、赫爾特（Kevin Huerter）接連命中三分外線，柯林斯（John Collins）和楊恩也有分數進帳，接連猛烈攻勢讓老鷹將比分一口氣追到僅差6分。

哈勒戴在關鍵時刻先是突破拿下兩分，米道頓接著兩罰命中，洛培茲（Brook Lopez）空中接力灌籃得手，塔克（PJ Tucker）又補上三分球，公鹿又拉開10分差，確保勝利到手。

老鷹此戰6人得分超過兩位數，其中以瑞迪許的21分為最高，他全場三分球7投6中，也讓老鷹不至於比分被完全甩開；波格丹諾維奇拿到20分，卡佩拉14分9籃板，柯林斯13分11籃板，蓋里納利13分8籃板。楊恩（Trae Young）回歸後手感欠佳，17投僅4中，得到14分9助攻4籃板。

米道頓得到32分7助攻4籃板3抄截，哈勒戴27分9籃板9助攻4抄截2阻攻，洛培茲13分6籃板3阻攻，波提斯12分9籃板；替補的康納頓（Pat Connaughton）拿下13分8籃板，老將提格（Jeff Teague）11分。

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