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NBA／哈勒戴G5打出侵略性 創公鹿隊史首見紀錄

體育新聞組╱綜合報導
哈勒戴(右在關鍵第5戰繳出25分13助攻6籃板的成績，幫助球隊搶下重要一勝。 （路透）
哈勒戴(右在關鍵第5戰繳出25分13助攻6籃板的成績，幫助球隊搶下重要一勝。 （路透）

在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席的情況下，哈勒戴（Jrue Holiday）該如何掌控比賽對公鹿就更顯重要。在關鍵第5戰中，哈勒戴繳出25分13助攻6籃板的成績，幫助球隊搶下重要一勝。

影音來源：YouTube

公鹿與老鷹隊1日在東區冠軍賽第5戰，看板球星安戴托昆波、楊恩都缺陣，不過公鹿靠著先發四人得分超過20分，其中洛培茲（Brook Lopez）拿下33分領軍下，以123：112取得系列賽三比二聽牌。

這是哈勒戴繼系列賽首戰拿到33分10助攻之後，再度拿到至少25分10助攻，根據《ESPN》統計，哈勒戴成為公鹿隊史首位單一系列賽兩度至少拿到25分10助攻的球員。

「我從很多人口中聽到要保持侵略性，特別是在這種雙方2比2平手的關鍵比賽，我必須有所表現。」哈勒戴說。

「就是要打得比對手更有侵略性。前一場在亞特蘭大，無論是主場球迷的鼓舞還是其他原因，我們遭到迎面痛擊。這次我們不想留給對方機會，我們想在比賽一開始就先發制人。」

公鹿此役先發4名大將都各拿下至少20分，其中洛培茲更是轟進生涯季後賽新高33分，充分展現球隊的抗壓性。

對於洛培茲在禁區的強勢表現，哈勒戴說：「這就是他做的事情。他擁有高度優勢，我認為他知道我們需要他拿出何種表現，特別是在Giannis缺陣情況下，我們需要他更加衝擊禁區。」

亞特蘭大 季後賽 YouTube

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