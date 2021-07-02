我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失

NBA／保羅高舉西區冠軍杯 想到上周在隔離 差點淚崩

記者劉肇育／綜合報導
保羅高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。（美聯社）
保羅高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。（美聯社）

太陽隊1日在西區冠軍賽第六戰，靠著主控保羅（Chris Paul）全場41分、8助攻，以130：103淘汰快艇隊，自1993年後再一次挺進到總冠軍賽，這也是保羅生涯16年來首度打進總冠軍賽，讓他在賽後高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。

身為聯盟頂尖控球後衛，甚至是未來名人堂成員，保羅在本季前雖已打了109場季後賽，但最接近總冠軍賽的一次，則是在2018年身披火箭隊戰袍時，但最終火箭卻在西區冠軍賽遭到勇士隊逆轉。

但今年保羅未再錯過機會，他下半場火力全開拿下31分，幫助太陽以27分差距淘汰前東家快艇，對於今年季後賽歷經肩傷與確診新冠肺炎，現在一圓打總冠軍賽的夢想，保羅說：「一周前，我還在家中隔離，不能跟隊友在一起，這讓我夠難受，我不僅是為我自己，也是為我隊上的每個人而戰。」

保羅表示，3年前他無緣在西區冠軍賽戴上火箭球團準備的分區冠軍帽和衣服，但這一次他沒有再讓球團白忙一場，「幾天前我們的裝備組傳訊息跟我說，帽子和衣服已經準備好，他要我做自己就好，所以這成為我唯一考慮的事情，現在我們離想去的地方更近一步了。」

保羅高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。（美聯社）
保羅高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。（美聯社）

總冠軍賽 快艇 季後賽

上一則

NBA／等待16年 保羅首度闖總冠軍賽

下一則

田徑／美21歲短跑女將驗出大麻陽性 恐錯失東京奧運

延伸閱讀

NBA／等待16年 保羅首度闖總冠軍賽

NBA／等待16年 保羅首度闖總冠軍賽
NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽睽違28年闖總冠軍賽

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽睽違28年闖總冠軍賽
NBA／曾3：1被逆轉 保羅避談太陽聽牌

NBA／曾3：1被逆轉 保羅避談太陽聽牌
NBA／保羅回歸卻輸了 坦言：我投籃表現太差

NBA／保羅回歸卻輸了 坦言：我投籃表現太差

熱門新聞

（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48
C羅凌晨對法國球門踢進第二球點球後進行例行慶祝時，場邊的法國球迷居然朝他丟可樂瓶，留下「彈跳中的C羅與可樂瓶」的另類合照，還成為微博熱搜話題。(Getty Images)

賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

2021-06-24 14:09

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕