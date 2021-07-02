NBA／保羅高舉西區冠軍杯 想到上周在隔離 差點淚崩

保羅高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。（美聯社）

太陽隊1日在西區冠軍賽第六戰，靠著主控保羅（Chris Paul）全場41分、8助攻，以130：103淘汰快艇 隊，自1993年後再一次挺進到總冠軍賽 ，這也是保羅生涯16年來首度打進總冠軍賽，讓他在賽後高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。

身為聯盟頂尖控球後衛，甚至是未來名人堂成員，保羅在本季前雖已打了109場季後賽 ，但最接近總冠軍賽的一次，則是在2018年身披火箭隊戰袍時，但最終火箭卻在西區冠軍賽遭到勇士隊逆轉。

但今年保羅未再錯過機會，他下半場火力全開拿下31分，幫助太陽以27分差距淘汰前東家快艇，對於今年季後賽歷經肩傷與確診新冠肺炎，現在一圓打總冠軍賽的夢想，保羅說：「一周前，我還在家中隔離，不能跟隊友在一起，這讓我夠難受，我不僅是為我自己，也是為我隊上的每個人而戰。」

保羅表示，3年前他無緣在西區冠軍賽戴上火箭球團準備的分區冠軍帽和衣服，但這一次他沒有再讓球團白忙一場，「幾天前我們的裝備組傳訊息跟我說，帽子和衣服已經準備好，他要我做自己就好，所以這成為我唯一考慮的事情，現在我們離想去的地方更近一步了。」