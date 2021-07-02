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NBA／公鹿率先聽牌 哈勒戴：不想帶著落後前往客場

記者黃耿誼／綜合外電報導
哈勒戴（右）繳出25分13助攻6籃板的成績，幫助球隊搶下重要一勝。（路透）
哈勒戴（右）繳出25分13助攻6籃板的成績，幫助球隊搶下重要一勝。（路透）

公鹿1日在主場迎戰老鷹，雙方都缺少陣中主將的情況下，勢必要有人挺身而出。公鹿本場比賽由洛培茲（Brook Lopez）為首，先發5人之中有4人攻下超過20分的得分。其中，洛培茲更是繳出個人季後賽新高的33分，加上米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）和頂替先發的波提斯（Bobby Portis）合繳73分，終場老鷹就以123：112取得關鍵聽牌勝。

賽後洛培茲說道：「這很興奮，但顯然還沒結束。我們需要帶著今晚能量和努力到下一場比賽。」公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）也在賽後稱讚洛培茲：「我想今晚對他來說是個好機會，所以就讓他可以多出手。我試著讓他多上場，而他也把握了這個重要的時刻。他是個好隊友，他總是想替隊友們創造機會，他今天挺身而出了。」

本場後衛哈勒戴不僅攻下25分更送出13助攻，賽後他則說道：「我們最大的優勢就是打得積極，我們打得更有侵略性，比他們更積極。」另外，他也談到想拿下這場比賽的決心：「我們覺得在客場比賽時，不論是來自球迷的能量，或是其他事，他們總能不斷回擊。因此我們不想帶著落後前往客場，我們想先強勢出擊。」

本場頂替安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先發的波提斯攻下22分的好表現，賽後他則說道：「我們知道自己現在的處境，世上最好的球員之一倒下了。所以大家必須挺身而出，而我們也做到了。」

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