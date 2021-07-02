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NBA／等待16年 保羅首度闖總冠軍賽

體育新聞組／綜合報導
太陽隊保羅高舉西區冠軍杯，與隊友一起歡呼。（路透）
太陽隊保羅高舉西區冠軍杯，與隊友一起歡呼。（路透）

太陽隊在西區冠軍賽第六戰，靠著主控保羅（Chris Paul）全場41分、8助攻，以130：103淘汰快艇隊，自1993年後再一次挺進到總冠軍賽，這也是保羅生涯16年來首度打進總冠軍賽，讓他在賽後高舉西區冠軍獎杯時一度強忍淚水。

身為聯盟頂尖控球後衛，甚至是未來名人堂成員，保羅在本季前雖已打了109場季後賽，但最接近總冠軍賽的一次，則是在2018年身披火箭隊戰袍時，但最終火箭卻在西區冠軍賽遭到勇士隊逆轉。

在這場客場關鍵關門戰中，保羅下半場鬥志完全燃燒，全場41分之中有31分出現在下半場，更包辦球隊最後35分之中的27分，可說是隻手摧毀了快艇的逆轉意志。

半場31分寫下保羅生涯最佳表現，同時他也是過去25年來第三位在關門戰下半場至少拿到30分的球員，前兩人分別是柯瑞（Stephen Curry）和戴維斯（Anthony Davis）。

此外，根據統計，保羅更成為史上第二位能在36歲以上於季後賽單場至少拿到40分的球員，前一位是「郵差」馬龍（Karl Malone），他在2000年首輪對超音速第一戰就轟進50分，當時他是36歲又273天。

先前對金塊第四戰，保羅曾飆進37分，連續兩個系列賽的關門戰，保羅都繳出驚人表現，他成為聯盟歷史上在季後賽關門戰連續砍下至少35分的最老球員，先前紀錄是喬丹（Michael Jordan）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的33歲。

對於今年季後賽歷經肩傷與確診新冠肺炎，現在一圓打總冠軍賽的夢想，保羅說：「一周前，我還在家中隔離，不能跟隊友在一起，這讓我夠難受，我不僅是為我自己，也是為我隊上的每個人而戰。」

保羅表示，三年前他無緣在西區冠軍賽戴上火箭球團準備的分區冠軍帽和衣服，但這一次他沒有再讓球團白忙一場，「幾天前我們的裝備組傳訊息跟我說，帽子和衣服已經準備好，他要我做自己就好，所以這成為我唯一考慮的事情，現在我們離想去的地方更近一步了。」

季後賽 總冠軍賽 快艇

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