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NBA／快艇雖停航 喬治仍感驕傲

體育新聞組／綜合報導
喬治（中）扛起得分大任，快艇還是遭淘汰。（Getty Images）
喬治（中）扛起得分大任，快艇還是遭淘汰。（Getty Images）

快艇不敵太陽，無法再上演逆轉秀，季後賽也就此畫下句點。快艇本季受傷勢困擾，頭號球星雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺戰多場，另一名球星喬治（Paul George）扛起得分重任。喬治第六戰再度攻下21分，也使得他本季季後賽每場都攻下20分以上。

賽後快艇教練泰隆魯（Tyronn Lue）也談到喬治：「他對我們不只在季後賽重要而已，他整季都對我們很重要，我知道大家常會以季後賽的表現判斷而已。我知道他想繼續奮戰，但他已經精疲力盡了，他在場上全力以赴。而我想他在場上付出所有，也讓我們的球員不論如何都接受結果。」

賽後喬治也說道：「我們奮戰了整年，我們一路克服難關，我替我的隊友們感到驕傲。顯然我們在季後賽遇到傷病困擾，但我們找到奮戰的方式，我們整年都互相支持，這是我待過氣氛最好的休息室之一。」

此外喬治也談到自己的好友傑克森（Reggie Jackson）：「顯然他接下來會在自由市場做出選擇，但我希望他留在快艇，我也會盡我所能說服他留下。」喬治更進一步說道：「我一開始簽下合約，就是想讓大家知道我會在這裡待的長久。希望這可以成為其他人留下的原因之一，但是每個人最終都會有自己的選擇，我只能盡全力說服他們留下，但我還沒和任何人聊過。我希望這支球隊會是他們繼續效力、成長及有所一番作為的地方。」

喬治也談到了本季的季後賽：「這沒有藉口，健康與否的問題。每場比賽的每一分都很重要，每一分都可能讓比賽不同；但同時你也了解到，最健康的球隊通常會拿下冠軍，我們就是非常不幸運的一方。」此外，他對快艇之後的賽季也展現出信心：「這是必經的過程，我想這支球隊會讓我們竭盡所能，我們不斷的用盡全力打球，而我想我們會在之後更加強壯且變得更好。」

季後賽 快艇

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