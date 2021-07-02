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NBA／公鹿4悍將合砍106分 主場擊落老鷹搶聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
洛培茲（右後）拿到生涯季後賽新高33分。（歐新社）
洛培茲（右後）拿到生涯季後賽新高33分。（歐新社）

東區冠軍賽第五戰，雙方主力戰將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與楊恩（Trae Young）皆因傷缺陣，但公鹿4大戰將得分均超過20分，4人合力拿下106分，從比賽一開始就掌控局面，最終在主場以123：112擊退老鷹，系列賽取得3勝2敗聽牌優勢。

洛培茲（Brook Lopez）此役完全宰制禁區，18投14中，以驚人效率拿到生涯季後賽新高33分，外加7籃板4阻攻2抄截；哈勒戴（Jrue Holiday）拿下25分13助攻6籃板，米道頓（Khris Middleton）26分13籃板8助攻2抄截。

頂替安戴托昆波擔任先發的波提斯（Bobby Portis）表現優異，20投9中拿到22分8籃板3助攻3抄截。塔克則有5分11籃板，康納頓（Pat Connaughton）9分。

儘管三分外線表現不佳，但公鹿開賽後就鎖定強攻禁區，不斷造成對手傷害，首節取得36：22領先；老鷹在第二節找回進攻手感，單節拿下34分，在上半場結束時追到9分差。公鹿上半場單在禁區就拿到44分，是老鷹的一倍有餘。

延續前兩節的表現，洛培茲、米道頓、哈勒戴在第三節合力拿下23分，公鹿帶著13分領先進入決勝期。第四節初，公鹿再度發動攻勢，將比分控制15分差上下。

老鷹試圖力挽狂瀾，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）連續命中外線，個人拿下9分，蓋里納利（Danilo Gallinari）也補上5分，老鷹一度追到10分差。不過由於比賽時間僅剩1分鐘，老鷹依舊無力回天。

波格丹諾維奇轟進7記三分球，獨拿28分5籃板4助攻，柯林斯（John Collins）19分8籃板3助攻，蓋里納利同樣拿到19分，威廉斯（Lou Williams）17分5助攻，卡佩拉（Clint Capela）6分8籃板3阻攻。

公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）賽後表示，球隊改善慢熱的問題，從開局就展現壓制力，成了能夠掌控比賽的關鍵；同時他也透露，這場比賽團隊展現出來的防守也是贏球重點。

威廉 季後賽

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