NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽睽違28年闖總冠軍賽

保羅(左)在第6戰客場關門戰中全面爆發，24投16中豪取41分8助攻4籃板3抄截，其中31分出現在下半場，帶動球隊一舉擊潰快艇防線，太陽自1993年後再次闖進總冠軍賽。 (路透)

距離生涯首度總冠軍賽 只差一步的保羅（Chris Paul），不願再讓系列賽夜長夢多！他在第6戰客場關門戰中全面爆發，24投16中豪取41分8助攻4籃板3抄截，其中31分出現在下半場，帶動球隊一舉擊潰快艇 防線。最終，太陽以130：103痛宰快艇，以4勝2敗直闖總冠軍賽。

這是太陽自1976年和1993年之後，隊史第3度打進總冠軍賽，他們將等待東區的公鹿或老鷹出線，爭取隊史首座總冠軍。

帶著不想被逼進搶7的決心，太陽從開賽就展現均衡攻勢，上半場繳出55.3%的投籃命中率，先發裡面有4人得分超過雙位數，加上三分球表現也比對手出色，半場取得9分領先優勢。

季後賽 期間密集出賽加上傷兵滿營的情況，也讓快艇累積大量疲勞，這在下半場也顯現出來。太陽在保羅的帶領下，第三節逐漸將比分擴大到兩位數差距，儘管中途快艇一度追到僅差7分，但保羅接下來獨拿8分，讓球隊重新掌控局面。

保羅的火熱狀態延續到第四節，單節轟進19分，一口氣把快艇打入谷底，雙方比分差距來到28分之多，也提前宣告比賽落幕。

保羅單場41分追平生涯季後賽得分紀錄；布克（Devin Booker）拿到22分7籃板4助攻，艾頓（Deandre Ayton）充分掌控禁區優勢，拿下16分17籃板2阻攻，克勞德（Jae Crowder）19分5籃板。

太陽團隊命中率高達56.4%，全場更轟進17記三分球，籃板球也取得58：40的優勢。

快艇雖然前兩個系列賽都在0比2逆勢下扭轉戰局，但西區冠軍賽在雷納德（Kawhi Leonard）膝傷完全無法上場的情況下，儘管從0比2的局面將戰事延長到第6戰，但終究還是氣力放盡。

喬治（Paul George）和傑克森（Reggie Jackson）兩人進攻狀態都不佳，喬治此戰15投僅6中，得到21分9籃板2助攻，傑克森更是12投4中，得到13分8助攻4籃板。

莫里斯（Marcus Morris）26分9籃板，貝佛利（Patrick Beverley）11分3助攻，卡森斯（DeMarcus Cousins）12分。