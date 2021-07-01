我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

NBA／勇奪賈霸社會公義獎 安東尼：至高無上榮耀

體育新聞組╱綜合報導
拓荒者的安東尼獲屆賈霸社會公義獎。（Getty Images）
拓荒者的安東尼獲屆賈霸社會公義獎。（Getty Images）

NBA宣布首位賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）社會公義獎得主，由拓荒者的「 甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）所拿下，安東尼過去一年內致力於追求社會正義、推動個人及團體的平等。獲獎的安東尼選擇了波特蘭美術館的黑人藝術及其體驗計畫做為指定捐款的團體，NBA將會以安東尼的名義捐贈10萬美元。

在獲獎後安東尼則表示：「這是至高無上的榮耀，我很幸運能夠成為充滿熱中於改變的球員之一。我很榮幸可以獲得賈霸及評選委員們的認可，我希望這個獎可以鼓勵其他人去幫助處於不利的人，或是在歷史上被邊緣的族群，並為所有人的平等和正義盡自己的一份力量。」

安東尼也將會與賈霸一起設計獎盃，對此他也說道：「賈霸是個傳奇，他在場上的貢獻是另一個等級的，他在場下為了平等奉獻，且將這件事視為自己的使命，並使社會有正向的改變。賈霸是先驅，他也啟發了我，也啟發了很多與我們相同處境的人。這獎項以賈霸命名，光是入圍最終決選名單就是一種榮耀了。」

評選委員之一的莫里亞爾（Marc Morial）表示：「安東尼站在賈霸的肩膀上，並證明社會正義及種族平等對21世紀的NBA相當重要。他在美國歷史變革的時刻對這些議題的積極度，都是這一代球員的榜樣，勇敢發聲並行動明確。」

拓荒者的安東尼獲屆賈霸社會公義獎。（Getty Images）
拓荒者的安東尼獲屆賈霸社會公義獎。（Getty Images）

NBA 美國 波特

上一則

溫網／約克維奇直落三退敵 錦織圭百勝到手

延伸閱讀

NBA／字母哥不妙 公鹿憂他前十字韌帶重傷

NBA／字母哥不妙 公鹿憂他前十字韌帶重傷
NBA／安東尼獲「賈霸社會公義獎」：至高無上榮耀

NBA／安東尼獲「賈霸社會公義獎」：至高無上榮耀
NBA／詹皇比肩鄧肯 生涯第18季入選最佳陣容

NBA／詹皇比肩鄧肯 生涯第18季入選最佳陣容
NBA／詹姆斯第17次入選最佳陣容 超越賈霸、布萊恩

NBA／詹姆斯第17次入選最佳陣容 超越賈霸、布萊恩

熱門新聞

（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
太陽130：103淘汰快艇殺進總冠軍賽，保羅(左)狂飆41分。(歐新社)

1張圖／太陽奪NBA西區冠軍 淘汰快艇殺進總冠軍

2021-06-30 23:50
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命