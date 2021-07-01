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NBA／字母哥重摔 膝蓋無結構性損傷 但G5上場機率低

體育新聞組╱綜合報導
字母哥這一跤摔得不輕，但還好傷害不大。（路透）
字母哥這一跤摔得不輕，但還好傷害不大。（路透）

密爾瓦基公鹿隊看板球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）重返球場的時機可能比預期來得的更早。

影音來源：YouTube

據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，安戴托昆波在29日東區決賽第4場以110：88輸給亞特蘭大老鷹隊的比賽中重摔，但他的左膝並沒有出現結構性損傷。

不過即使他的韌帶安然無恙，公鹿隊還沒有公布他的回歸時間表。在系列賽第5場比賽球員名單中，球隊將他列為上場機率不高（doubtful）球員。

安戴托昆波29日當晚在亞特蘭大的第三節比賽中，因試圖在禁區內阻攻而摔倒，之後即傷退。

當他跌倒時，他的左膝向後彎曲，痛苦地躺在籃框下。最終雖然自行站起來，但必須靠場邊人員協助才能回到更衣室。之後雖在比賽剩下時間回到板凳區，但未再重新上場。他當晚得到14分和8個籃板。

由於被列為上場機率不高球員，因此字母哥不太可能參加7月1日在密爾瓦基舉行的第5場比賽。他是否能重回系列賽也仍在未定之天。不過30日的消息無疑是他可望回歸的第一步，對公鹿球迷來說絕對是個好兆頭。

亞特蘭大 字母 高球

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