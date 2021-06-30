NBA／字母哥不妙 公鹿憂他前十字韌帶重傷

安戴托昆波在東區冠軍賽第3戰傷了左膝，當下痛苦倒地。（路透）

對密爾瓦基公鹿來說，眼前的奪冠希望很可能會因「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三節的一摔，遭到擊碎破滅。

安戴托昆波在東區冠軍賽第3戰進行到第三節7分14秒時，在一波攻防戰中落地不慎傷了左膝，當下他痛苦倒地，兩邊球員也都上前表達關心；安戴托昆波隨後在攙扶之下緩緩走回休息室，現場老鷹球迷也響起掌聲，紛紛鼓勵並冀望他能夠安然無恙。

公鹿球團也透露安戴托昆波出現左膝過度伸展的情況，本場比賽不會回歸。公鹿最終以22分之差慘敗給老鷹，系列賽形成2：2平手局面。

安戴托昆波在東區冠軍賽第3戰傷了左膝，當下痛苦倒地。（歐新社）

根據賽後報導指出，安戴托昆波預計會接受更進一步的檢查，以確認傷勢狀況。另一方面，公鹿球團內部人士也對安戴托昆波的傷勢感到憂慮，深怕有可能面臨更嚴重的前十字韌帶傷勢。總教練布丹霍澤在賽後則表現出對球隊的信心：「我們必須在攻防兩端都做得更好，我們會團結一致，我們會挺過來的。」

聯盟多位球員在看到安戴托昆波受傷倒地，都紛紛送上祝福和慰問之意。詹姆斯（LeBron James）就在推特 上發文祈禱安戴托昆波安然無恙；克拉克森（Jordan Clarkson）和蓋伊（Rudy Gay）也發文為他祈禱。伊古達拉（Andre Iguodala）則是讚賞老鷹主場球迷展現運動精神和風度。

林書豪 也在推特上寫道：「傷病一直是這個賽季的焦點話題，討厭看見這些。」