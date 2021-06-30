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NBA／安東尼獲「賈霸社會公義獎」：至高無上榮耀

記者黃耿誼／綜合外電報導
安東尼。（Getty Images）
安東尼。（Getty Images）

NBA宣布首位賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）社會公義獎得主，由拓荒者的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）所拿下，安東尼過去一年內致力於追求社會正義、推動個人及團體的平等。獲獎的安東尼選擇了波特蘭美術館的黑人藝術及其體驗計畫做為指定捐款的團體，NBA將會以安東尼的名義捐贈10萬美元。

在獲獎後安東尼則表示：「這是至高無上的榮耀，我很幸運能夠成為充滿熱衷於改變的球員之一。我很榮幸可以獲得賈霸及評選委員們的認可，我希望這個獎可以鼓勵其他人去幫助處於不利的人，或是在歷史上被邊緣的族群，並為所有人的平等和正義盡自己的一份力量。」

安東尼也將會與賈霸一起設計獎盃，對此他也說道：「賈霸是個傳奇，他在場上的貢獻是另一個等級的，他在場下為了平等奉獻，且將這件事視為自己的使命，並使社會有正向的改變。賈霸是先驅，他也啟發了我，也啟發了很多與我們相同處境的人。這獎項以賈霸命名，光是入圍最終決選名單就是一種榮耀了。」

評選委員之一的莫里亞爾（Marc Morial）表示：「安東尼站在賈霸的肩膀上，並證明社會正義及種族平等對21世紀的NBA相當重要。他在美國歷史變革的時刻對這些議題的積極度，都是這一代球員的榜樣，勇敢發聲並行動明確。」

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