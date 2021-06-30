NBA／安東尼獲「賈霸社會公義獎」：至高無上榮耀

安東尼。（Getty Images）

NBA 宣布首位賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）社會公義獎得主，由拓荒者的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）所拿下，安東尼過去一年內致力於追求社會正義、推動個人及團體的平等。獲獎的安東尼選擇了波特 蘭美術館的黑人藝術及其體驗計畫做為指定捐款的團體，NBA將會以安東尼的名義捐贈10萬美元。

在獲獎後安東尼則表示：「這是至高無上的榮耀，我很幸運能夠成為充滿熱衷於改變的球員之一。我很榮幸可以獲得賈霸及評選委員們的認可，我希望這個獎可以鼓勵其他人去幫助處於不利的人，或是在歷史上被邊緣的族群，並為所有人的平等和正義盡自己的一份力量。」

安東尼也將會與賈霸一起設計獎盃，對此他也說道：「賈霸是個傳奇，他在場上的貢獻是另一個等級的，他在場下為了平等奉獻，且將這件事視為自己的使命，並使社會有正向的改變。賈霸是先驅，他也啟發了我，也啟發了很多與我們相同處境的人。這獎項以賈霸命名，光是入圍最終決選名單就是一種榮耀了。」

評選委員之一的莫里亞爾（Marc Morial）表示：「安東尼站在賈霸的肩膀上，並證明社會正義及種族平等對21世紀的NBA相當重要。他在美國 歷史變革的時刻對這些議題的積極度，都是這一代球員的榜樣，勇敢發聲並行動明確。」