NBA╱喬治41分射日 紀錄直追喬丹、杜蘭特和布萊恩

快艇、太陽關鍵第5戰，兩大球星喬治（左）、保羅激烈對抗。（歐新社）

面對輸球就結束NBA賽季的絕境，快艇 隊球星喬治（Paul George）開啟「季後賽 模式」，28日在西區決賽第5戰狂轟生涯季後賽新高41分，率隊以116：102射下太陽隊，系列賽延長戰線。喬治個人狂砍41分，不僅是個人季後賽生涯新高，也將季後賽連續至少得20分的場次推進至18次。

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快艇球星雷納德雖持續缺陣，第4戰表現亮眼的祖巴茲也因膝傷無法上陣，但28日開賽就打出20：5的猛攻；太陽雖在布克和保羅領軍下反撲，第3節保羅中距離破網後更助太陽以62：61反超，但喬治馬上接管戰局，接續8投7中，包括3記三分彈，讓快艇再取得兩位數領先優勢。

第2戰讀秒階段錯失關鍵兩罰的喬治提到，自己表現容易被放大檢視，能做的就是專注球場，「他們可以用自己的方式評斷我，這不會影響我，就是上場盡全力付出所有。」

喬治此後繳出20投15中的高命中率，除41分還有13籃板和6助攻；隊友傑克森也成幫手，第4節太陽再追到4分差，他先飆兩記三分彈再送上爆扣，助隊打出14：2小高潮，澆熄太陽的反撲氣焰。

快艇前兩輪都在先輸兩場劣勢下逆轉，闖關後，西區決賽仍望複製同樣劇本，喬治說：「我們的心態就是不會退縮，不會認輸。」

太陽錯失在主場晉級總冠軍賽的機會，主帥威廉斯認為開賽就陷入兩位數落後「不能接受」，球員應該更專注；攻下22分的保羅也承認說：「他們就像我們在第4戰的樣子，攻擊我們，打得很舒服，我們必須表現更好。」

喬治躍身成為史上第4位達成在季後賽前18場都至少攻下20分的球員，前三位分別是喬丹 （Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）和布萊恩（Kobe Bryant）。其中以喬丹的3次最多，僅次的杜蘭特在2012年及2018年都達成此成就，布萊恩則是在2008年完成。

有趣的是，過去3位球員，一共6次達成此成就，最終都進入到總冠軍賽，如今喬治也有望達成此成就。