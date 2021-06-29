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NBA／字母哥左膝傷退 威廉斯率老鷹大勝公鹿

記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉斯（中）9投7中高效率拿下21分8助攻5籃板。（路透）
威廉斯（中）9投7中高效率拿下21分8助攻5籃板。（路透）

公鹿老鷹第4戰前，楊恩（Trae Young）因右腳腳骨挫傷確定缺席，但老鷹卻在老將威廉斯（Lou Williams）的帶領下，開賽後就全面壓制公鹿；而進入到第三節時，傷兵噩耗降臨到公鹿身上，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在一波防守中不慎左膝受傷倒地，表情痛苦地被攙扶離開球場。

少了當家球星的坐鎮，老鷹把握機會，趁勢又發動猛烈攻勢，一口氣將領先差距擴大到20分以上，從而奠定勝利基礎。最終，老鷹在主場以110：88大破公鹿，系列賽扳成2：2平手。

根據報導指出，安戴托昆波的左膝是過度伸展，詳細情況仍得待後續觀察而定。

老鷹團隊6人得分超過兩位數，季中交易過來的威廉斯充分展現價值，頂替先發上場35分鐘，9投7中高效率拿下21分8助攻5籃板。波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）找回手感轟進6記三分球，拿到20分5助攻4抄截3籃板。

第四節中一度上演從籃板後方把球投進的卡佩拉（Clint Capela），在安戴托昆波離開後，禁區可說是暢行無阻，7投6中拿到15分7籃板；赫爾特（Kevin Huerter）得到15分7助攻6籃板；替補的瑞迪許（Cam Reddish）12分5籃板2助攻2抄截，蓋里納利（Danilo Gallinari）10分，歐康古（Onyeka Okongwu）7分3籃板。

老鷹上半場將對手命中率壓制在34.1%，取得51：38領先優勢；而在第三節進行到7分14秒時，安戴托昆波受傷退場，老鷹趁公鹿軍心大亂，隨後殺出15：2的攻勢，差距來到23分差，之後一路掌控比賽局面。

安戴托昆波此戰出賽24分鐘，10投7中，拿到14分8籃板3助攻。哈勒戴（Jrue Holiday）和米道頓（Khris Middleton）都是17投6中，哈勒戴得到19分9助攻5籃板，米道頓16分8籃板5助攻2抄截。公鹿其他人得分都未達雙位數。

公鹿全場只得到88分，是整個賽季以來得分第2低的一場，先前對籃網的系列賽，公鹿有兩場比賽拿到86分。

威廉 字母

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