NBA／季後賽前18場至少20分 喬治直追喬丹、布萊恩

喬治狂砍41分。（路透）

快艇 28日以116：102在客場擊敗太陽，將系列賽追至2：3落後。喬治（Paul George）個人狂砍41分，不僅是個人季後賽 生涯新高，也將季後賽連續至少得20分的場次推進至18次。

喬治也躍身成為史上第4位達成在季後賽前18場都至少攻下20分的球員，前三位分別是喬丹 （Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）和布萊恩（Kobe Bryant）。其中以喬丹的3次最多，僅次的杜蘭特在2012年及2018年都達成此成就，布萊恩則是在2008年完成。

有趣的是，過去3位球員，一共6次達成此成就，最終都進入到總冠軍賽。如今喬治也有望達成此成就，不過球隊仍處在2：3落後，能否繼續延長戰線將端看下一場比賽的結果。