NBA／季後賽前18場至少20分 喬治直追喬丹、布萊恩

快艇 28日以116:102在客場擊敗太陽,將系列賽追至2:3落後。喬治(Paul George)個人狂砍41分,不僅是個人季後賽 生涯新高,也將季後賽連續至少得20分的場次推進至18次。

喬治也躍身成為史上第4位達成在季後賽前18場都至少攻下20分的球員,前三位分別是喬丹 (Michael Jordan)、杜蘭特(Kevin Durant)和布萊恩(Kobe Bryant)。其中以喬丹的3次最多,僅次的杜蘭特在2012年及2018年都達成此成就,布萊恩則是在2008年完成。

有趣的是,過去3位球員,一共6次達成此成就,最終都進入到總冠軍賽。如今喬治也有望達成此成就,不過球隊仍處在2:3落後,能否繼續延長戰線將端看下一場比賽的結果。

The Clippers put the ball in Paul George’s hands and now he’s on a graphic with MJ, Kobe, and KD. pic.twitter.com/D4tltqJ3mC