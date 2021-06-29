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NBA／喬治獨扛全隊 快艇勝太陽 延長西冠戰線

記者陳元廷／綜合外電報導
喬治打破生涯季後賽新高，狂飆41分。（路透）
喬治打破生涯季後賽新高，狂飆41分。（路透）

快艇28日面臨背水一戰，不但還盼不回雷納德（Kawhi Leonard），更折損了最新傷兵祖巴茲（Ivica Zubac），所幸球隊展現強大韌性，喬治（Paul George）打破生涯季後賽新高，狂飆41分，率隊以116：102擊退太陽，戰線拉長至第6戰。

快艇此役有強勢開局，副將傑克森（Reggie Jackson）與莫里斯（Marcus Morris Sr.）合飆25分，只比太陽全隊少拿1分，氣勢如虹。但聽牌太陽不是省油燈，很快找回節奏，趁快艇第2節三分失準，第3節初段靠一陣猛烈攻勢反超，但證明是曇花一現。

喬治在第3節火力全開，獨攬20分壓下太陽反撲氣焰，維持雙位數領先進入末節。而太陽中段一度追到4分差，可惜未能再越雷池一步，由傑克森挺身而出及時止血，不到2分鐘時間拿8分，包括2記關鍵三分彈跟快攻推進暴扣，終於讓快艇順利拿下勝利。

喬治本場拿到41分，突破他2014與2016年季後賽在溜馬所拿的39分，此外此役還加碼13籃板與6助攻，表現全面，傑克森添23分，莫里斯挹注22分；太陽以布克（Devin Booker）攻31分居首，保羅（Chris Paul）繳22分，雙方第6戰將移師洛城舉行。

快艇 季後賽

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