NBA／布克戴面罩手感冷 賽季結束再動刀

戴上面罩後，布克的表現明顯受到影響。（路透）

NBA季後賽快艇 與太陽第四戰時，布克（Devin Booker）在下半場拿下面罩進行比賽。布克在與快艇的第二戰之中，與貝佛利（Patrick Beverley）相撞也造成他第三戰開始戴上面罩，而戴上面罩後，第三戰與第四戰布克都明顯受到影響，其中第三戰全程戴上面罩，他單場21次出手僅命中5球。而在下半場拿下面罩後，布克的鼻子看起來仍是腫脹，不過他仍冒著可能再次受傷的風險繼續在場上奮戰。

布克在賽後也笑著說：「直到你拿掉面罩才意識到臉有多常被打到，但你們知道，我能等賽季結束後再動手術。」此外，他也說道：「我並沒有怪罪在面罩上，但我這輩子從未戴面具打過球。所以當時我需要一段時間適應，不過在適應那之後，我仍不想要戴上面罩。」

布克在上一場比賽中的尾聲因犯滿而離場，布克也談到這件事：「感覺很艱苦，因為我讓我的球隊失望了，在比賽前段我被輕鬆地要到一些犯規，而你在比賽前段並不會考 慮到比賽的結果，所以對我來說是個教訓，而拿下勝利之後就更容易學會了。」

現在一心替太陽隊史首冠努力，布克也談到是否在第五戰繼續戴上面罩：「我不知道，我還沒決定，但我可能不得不戴上面罩，而在那時即使我戴上面罩了，但我心裡仍是不想戴的。」