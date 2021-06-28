NBA／「買犯規」買到聯盟修改規則？楊恩回推：榮幸啦

楊恩過去善於利用規則灰色地帶得利。（Getty Images）

「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，NBA 預計下季將進行規則修訂，盼導正不自然動作製造犯規風氣，而楊恩（Trae Young）過去無疑是最善於「買犯規」利用規則灰色地帶得利者之一，他對聯盟決定改變似乎也感到「與有榮焉」。

楊恩在推特 轉發了一則說明過去NBA因球星而更改規則的發文，並表示：「很榮幸。」上述規則變更包括：張伯倫（Wilt Chamberlain）造成進攻妨礙中籃、喬丹 （Michael Jordan）清開單打非法進攻、巴克利（Charles Barkley）背框單打5秒違例。

以及還有歐尼爾（Shaquille O'Neal）區域防守、艾佛森（Allen Iverson）著裝準則還有杜蘭特（Kevin Durant）靠手臂製造出手犯規。當然儘管楊恩在本季引起最大爭議，像是哈登（James Harden）與唐西奇（Luka Doncic）也被視為是促成變革關鍵。