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NBA／曾3：1被逆轉 保羅避談太陽聽牌

體育新聞組／綜合報導
保羅曾經在2018年只差1勝就能叩關總冠軍賽大門。（Getty Images）
保羅曾經在2018年只差1勝就能叩關總冠軍賽大門。（Getty Images）

2015年西區第二輪快艇在3：1領先火箭的優勢下，最後慘遭逆轉，也讓保羅（Chris Paul）無緣打進生涯首度分區冠軍賽。這難堪的回憶對保羅來說仍是歷歷在目。

在西區冠軍賽G4宛如泥淖戰中的低比分大戰中，保羅最後7秒內命中6記罰球，帶領太陽擋下快艇的進逼，客場取得重要一勝，同時系列賽也以3勝1敗聽牌。保羅距離生涯首次總冠軍賽僅剩下一步之遙。

「我不想談論3：1領先的事情，我過去有一些不好的經歷。」賽後被問到球隊聽牌感想時，保羅顯然不願多談。

「這是一場夾雜各種情緒的比賽，甚至連布克（Devin Booker）犯滿離場我都沒有意識到。然而這也是我們球隊一整季下來的特質，這場比賽展現出我們的鬥志、意志力和團結力。」保羅說。

在聯盟拚戰了16年，保羅曾經在2018年只差1勝就能叩關總冠軍賽大門，然而就在他受傷的情況下，球隊連續輸掉第6和第7戰，這同樣也讓保羅耿耿於懷。

媒體賽後上傳了一張保羅在比賽中所穿球鞋的照片，鞋側寫著「Why Not Us？」和「Can't Give Up Now」兩句話，似乎反映出他對於總冠軍金杯的強烈渴望。

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