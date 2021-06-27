NBA／潛力新秀彈跳高度48吋 打破聯合試訓紀錄

田納西大學得分後衛強森。（美聯社）

根據報導，來自田納西大學（Tennessee）的得分後衛強森（Keon Johnson）在先前的新秀聯合試訓中展現驚人的彈跳能力，以48吋的彈跳高度打破紀錄，比2001年葛雷戈里（Kenny Gregory）創下的紀錄還多出2.5吋。

身高6呎5吋的強森，臂展達到6呎8吋，本季場均出賽25.5分鐘，貢獻11.3分3.5籃板2.5助攻1.1抄截。

談到自己打破彈跳紀錄，強森表示：「這很棒。對我來說，能夠增添這樣破紀錄的事跡，是我的一個目標。我認為這是讓我在這次聯合試訓中留下深刻印象的最好方式。」

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球探報告中顯示，強森具備強悍體能優勢和優秀運動能力，有出色的突破能力，擅於無球跑動擺脫防守，同時擁有不錯的防守天賦；但缺點就是在進攻端仍有發展空間，特別是投射能力。發展模板類似史普利威爾（Latrell Sprewell）或歐拉迪波（Victor Oladipo）。

在目前各大模擬選秀網站中，強森一直都在樂透順位之內，被看好會在第5至第9順位區間被選走。

強森也透露已經和馬刺、勇士 、火箭、活塞、暴龍、熱火進行過面試 。這裡面除了熱火外，其餘球隊都是樂透順位。