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NBA／字母哥連本帶利討回來 領公鹿痛宰老鷹34分扳平

記者蔡佳霖／綜合外電報導
靠著第二節的強悍攻守表現，公鹿一口氣拉開30分差距，最終也大勝34分。 （路透）
靠著第二節的強悍攻守表現，公鹿一口氣拉開30分差距，最終也大勝34分。 （路透）

首戰遭到楊恩（Trae Young）狙擊的公鹿，第二戰可說是連本帶利討回面子。靠著第二節的強悍攻守表現，公鹿一口氣拉開30分以上的領先差距，終場以125：91痛宰老鷹，系列賽形成1比1平手。第三戰將於亞特蘭大進行。

首節雙方都繳出超過5成命中率，但由於公鹿轟進7記三分球，取得34：28領先。不過進入第二節，公鹿火力更加猛烈，哈勒戴（Jrue Holiday）獨拿14分，搭配安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和洛培茲（Brook Lopez）合拿15分，公鹿以75%的命中率豪取賽季最高的43分，完全衝垮老鷹防線，半場打完已經握有32分領先優勢。

老鷹在公鹿的強力壓制下，始終找不到進攻節奏，外線手感更是低迷，第三節又只拿到18分，連續兩節得分都低於20分，比賽差距也來到40分之多。第四節由於比分懸殊，兩隊均用替補上場，比賽基本上也提前宣告結束。

安戴托昆波此役18投11中，拿下25分9籃板6助攻，哈勒戴22分7助攻，洛培茲16分3抄截，米道頓（Khris Middleton）15分8助攻7籃板。

首戰轟進48分的楊恩，此役16投僅6中，得到15分3助攻2籃板2抄截，出現多達9次失誤；柯林斯（John Collins）11分8籃板，蓋里納利（Danilo Gallinari）12分。

亞特蘭大

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