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NBA／快艇教頭打氣 喬治擊退太陽吐悶氣

體育新聞組／綜合報導
喬治攻下全場最高的27分，快艇24日在主場以106比92打敗太陽，將系列賽追成1比2落後。(路透)
喬治攻下全場最高的27分，快艇24日在主場以106比92打敗太陽，將系列賽追成1比2落後。(路透)

在主場拿下2連勝後，太陽隊24日雖然迎回主控保羅，希望能在客場趁勝追擊，不過快艇隊明星前鋒喬治與後衛傑克森聯手拿下50分，終場就以106：92告捷，將系列賽追到1：2落後。

影音來源：YouTube

系列賽第二戰錯過兩次關鍵罰球，導致快艇最終遭逆轉的喬治，在回到洛杉磯後隨即接到了總教練泰隆魯的電話，希望讓喬治重振旗鼓，而他24日也挺身而出拿下27分、15籃板、8助攻的全能數據，還在第三節投進大號壓哨三分球，助隊取得11分領先，最終也以14分差拿下勝利。

談到與喬治的那次對話，泰隆魯表示不僅打給他，還撥給了貝佛利等其他快艇球員，希望大家能放下前一場比賽的失利，「我告訴喬治，如果沒有他，我們早就不可能在現在這個位置，那場比賽已經結束了，再去想它也沒有意義。」

快艇在前兩個系列賽都在先輸兩場的情況下逆轉勝出，創下NBA季後賽新紀錄，而這一次他們也打算重演前兩輪戲碼，喬治說：「我們必須展現與對手匹配的鬥志，今天我們做到了，這是關鍵，我們不能讓那支隊伍看起來比我們還更努力，這就是我們今晚贏得比賽的方式。」

相較於前兩場的凶猛火力，此役太陽團隊命中率卻不到4成，雙衛保羅和布克合計出手40次僅命中10球、拿下30分，其中布克在前場鼻梁受傷後，也帶上面罩上陣，並在賽前詢問了前活塞隊球員漢米爾頓關於戴面罩比賽的意見。布克也直言，面罩並不是造成他手感不佳的原因。

至於保羅則是在因為聯盟防疫協議缺席了系列賽前兩戰後於24日歸隊，他也坦言確實還在找狀態，「我必須打得更好，今天的投籃非常糟糕，我必須加緊腳步，為第四戰做好準備。」

快艇隊喬治得分後狂吼，他率隊在西區冠軍賽扳回一城。（美聯社）
快艇隊喬治得分後狂吼，他率隊在西區冠軍賽扳回一城。（美聯社）

快艇 洛杉磯 防疫

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