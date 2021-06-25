NBA／皮朋批不如詹姆斯 杜蘭特：你連最後一擊都無法

杜蘭特。（美聯社）

退役傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）日前談到杜蘭特（Kevin Durant）在籃網與公鹿第7戰所投的追平球，他表示：「像杜蘭特這樣擁有這麼好進攻能力的球員，成為他們自己的敵人，因為他不知道怎麼樣打團隊籃球。」

皮朋更繼續開砲拿杜蘭特來和詹姆斯（LeBron James）做比較：「你有看過詹姆斯這樣投籃嗎？他不會，因為他會打得更聰明，他會讓對手來包夾他，那是杜蘭特做不到的。杜蘭特比詹姆斯還會得分，但他超越詹姆斯了嗎？並沒有，他試著獨自擊敗公鹿而不是運用他的團隊。詹姆斯會試著想辦法打敗公鹿且不讓自己耗盡全力，且也不會自己那樣丟最後一擊，杜蘭特不是詹姆斯，詹姆斯也不是杜蘭特。」

Didn’t the great Scottie pippen refuse to go in the game for the last second shot because he was in his feelings his coach drew up the play for a better shooter?? — Kevin Durant (@KDTrey5) June 24, 2021

看到這番言論的杜蘭特也在推特 上回應反擊：「偉大的皮朋拒絕操刀最後一擊，是不是因為他認為他的教練為更好的射手制定了戰術？」不過杜蘭特的砲火不只如此，他更指出皮朋在1997-98賽季動手術是刻意的：「皮朋這傢伙也為了想要好好享受他的暑假所以他選擇在季中動手術，哈哈！嘿皮朋，他們是跟隨傑克森（Phil Jackson）而不是你。」

籃網今年在與公鹿鏖戰7戰後遭到淘汰，杜蘭特在第7戰正規時間最後的踩線兩分球，而後籃網在延長賽以111：115落敗遭到淘汰。