NBA／皮朋批不如詹姆斯 杜蘭特：你連最後一擊都無法

退役傳奇球星皮朋(Scottie Pippen)日前談到杜蘭特(Kevin Durant)在籃網與公鹿第7戰所投的追平球,他表示:「像杜蘭特這樣擁有這麼好進攻能力的球員,成為他們自己的敵人,因為他不知道怎麼樣打團隊籃球。」

皮朋更繼續開砲拿杜蘭特來和詹姆斯(LeBron James)做比較:「你有看過詹姆斯這樣投籃嗎?他不會,因為他會打得更聰明,他會讓對手來包夾他,那是杜蘭特做不到的。杜蘭特比詹姆斯還會得分,但他超越詹姆斯了嗎?並沒有,他試著獨自擊敗公鹿而不是運用他的團隊。詹姆斯會試著想辦法打敗公鹿且不讓自己耗盡全力,且也不會自己那樣丟最後一擊,杜蘭特不是詹姆斯,詹姆斯也不是杜蘭特。」

Didn’t the great Scottie pippen refuse to go in the game for the last second shot because he was in his feelings his coach drew up the play for a better shooter??