我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港蘋果日報停刊 美參議員要求拜登制裁涉入銀行

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳疫苗

NBA／保羅回歸卻輸了 坦言：我投籃表現太差

記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅（右）全場19投僅5中。（路透）
保羅（右）全場19投僅5中。（路透）

在歷經將近10天的隔離後，太陽當家指揮官保羅（Chris Paul）24日終於在西區冠軍賽中回歸，不過或許是離開球場有一段時間，保羅顯然是還沒找到手感，全場19投僅5中，拿到15分12助攻3抄截，太陽下半場進攻全面當機的情況下，加上擋不住快艇的攻勢，只能終結季後賽9連勝。

這也讓本場比賽達成生涯1000次助攻里程碑的保羅留下遺憾。保羅成為史上第13位達成季後賽1000次助攻的球員。目前他距離第12名的強森（Dennis Johnson）還有5次，距離11名的喬丹（Michael Jordan）則有21次，有望在這個系列賽完成超越。

同時，保羅生涯在季後賽的累積抄截次數也達到248次，超越強森，名列史上第16名。

談到新冠肺炎，保羅表示：「我很高興可以上場打球，世界上仍有很多人在與病毒抗爭。意外來得突然，但事情就是發生了。我現在回到球場，感覺很好。」

另一方面，儘管賽前說沒有出賽時間限制，不過太陽總教練威廉斯（Monty Williams）仍認為這場比賽他還是讓保羅打了太長的時間。保羅此役出賽39分鐘。

對於回歸後太陽卻吞敗，保羅表示：「他們今晚表現更出色。我們沒能把握投籃機會，你可以看出他們帶著更多能量打球。」

保羅繼續說道：「我今晚比賽投籃太差了，我要重新找回節奏。我們在第4戰會打得更好。」

季後賽 喬丹 快艇

上一則

1張圖／NBA分區冠軍戰 西區快艇射日 主場奪回1勝

下一則

NBA／皮朋批不如詹姆斯 杜蘭特：你連最後一擊都無法

延伸閱讀

場邊人語／球隊爭鋒 替將上風

場邊人語／球隊爭鋒 替將上風
NBA／喬治、傑克森聯手出擊 快艇主場扳回一城

NBA／喬治、傑克森聯手出擊 快艇主場扳回一城
NBA／布克奪勝後視訊保羅報喜 小將喊：你有看他助攻吧

NBA／布克奪勝後視訊保羅報喜 小將喊：你有看他助攻吧
NBA西區決賽首場 快艇雷納德與太陽保羅缺陣

NBA西區決賽首場 快艇雷納德與太陽保羅缺陣

熱門新聞

義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
快艇喬治（左）單場砍27分率隊擊敗太陽，西區冠軍戰奪回一勝。（路透）

1張圖／NBA分區冠軍戰 西區快艇射日 主場奪回1勝

2021-06-25 08:31
湖人撤換掉陣中來自台灣的女防護員謝妮娜。（截圖自NBA官網）

NBA／曾幫詹姆斯點眼藥水 湖人撤換來自台灣女防護員

2021-06-21 07:42
C羅記者會上移開可樂的舉動引發熱議。( 美聯社 )

歐洲杯／C羅移動可樂 蒸發40億美元 歐足總：再學罰款

2021-06-19 15:22
小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

2021-06-19 09:27
林書豪日前在微博發布：北京首鋼，我回來了，球迷們很快就見面了。(中新社)

CBA擬採「全華班」林書豪回北京無球可打？

2021-06-22 10:07

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌