NBA／保羅回歸卻輸了 坦言：我投籃表現太差

保羅（右）全場19投僅5中。（路透）

在歷經將近10天的隔離後，太陽當家指揮官保羅（Chris Paul）24日終於在西區冠軍賽中回歸，不過或許是離開球場有一段時間，保羅顯然是還沒找到手感，全場19投僅5中，拿到15分12助攻3抄截，太陽下半場進攻全面當機的情況下，加上擋不住快艇 的攻勢，只能終結季後賽 9連勝。

這也讓本場比賽達成生涯1000次助攻里程碑的保羅留下遺憾。保羅成為史上第13位達成季後賽1000次助攻的球員。目前他距離第12名的強森（Dennis Johnson）還有5次，距離11名的喬丹 （Michael Jordan）則有21次，有望在這個系列賽完成超越。

同時，保羅生涯在季後賽的累積抄截次數也達到248次，超越強森，名列史上第16名。

談到新冠肺炎，保羅表示：「我很高興可以上場打球，世界上仍有很多人在與病毒抗爭。意外來得突然，但事情就是發生了。我現在回到球場，感覺很好。」

另一方面，儘管賽前說沒有出賽時間限制，不過太陽總教練威廉斯（Monty Williams）仍認為這場比賽他還是讓保羅打了太長的時間。保羅此役出賽39分鐘。

對於回歸後太陽卻吞敗，保羅表示：「他們今晚表現更出色。我們沒能把握投籃機會，你可以看出他們帶著更多能量打球。」

保羅繼續說道：「我今晚比賽投籃太差了，我要重新找回節奏。我們在第4戰會打得更好。」