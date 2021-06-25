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NBA／喬治、傑克森聯手出擊 快艇主場扳回一城

記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬治拿下27分15籃板8助攻。（路透）
喬治拿下27分15籃板8助攻。（路透）

帶著兩連敗劣勢回到洛城的快艇，在喬治（Paul George）和傑克森（Reggie Jackson）合拿50分的帶領下，下半場充分展現攻守侵略性，不斷發動猛攻，進而將比分差距擴大到兩位數。終場，快艇以106：92力壓太陽，系列賽扳成1勝2敗。

保羅（Chris Paul）終於解除隔離回歸，但首節他與布克（Devin Booker）卻是找不到手感，兩人9投0中，完全沒有分數進帳，僅能靠艾頓（Deandre Ayton）和克勞德（Jae Crowder）補上分數；再度變陣的快艇，則是靠著祖巴茲（Ivica Zubac）和傑克森合拿15分，取得29：21領先優勢。

不過太陽很快在第二節找到節奏，保羅、布克和布里吉斯（Mikal Bridges）各拿下7分，加上防守端讓快艇命中率下滑，太陽半場結束領先2分。太陽雖然追回分數，但主力替補佩恩（Cameron Payne）首節就因左腳踝扭傷提前退場，確定無法回歸。

快艇第三節發動猛攻，喬治和曼恩（Terance Mann）各拿下10分，全隊繳出58.3%的命中率，快艇積極攻守轉換壓制住太陽，一度將比分拉開到15分差；雖然太陽回敬11：3的攻勢，將比分縮小，但三節結束前，喬治卻飆進46呎遠的大號壓哨三分球，讓球隊帶著雙位數領先進入決勝期。

第四節初快艇延續火力，一波9：2攻勢，讓快艇取得本場比賽最大的18分領先；太陽不甘示弱，艾頓拿下兩球，保羅和克勞德也補上三分球，太陽殺出12：0攻勢，一口氣追到6分差。傑克森挺身而出，個人拿下10分，加上貝佛利（Patrick Beverley）也有建樹，快艇又把領先差距擴大到16分，確保勝利到手。

上半場投籃命中率僅36.6%、三分球17投3中的快艇，下半場可說是火力全開。

傑克森（右）得到23分3助攻。（路透）
傑克森（右）得到23分3助攻。（路透）

喬治雖26投僅9中，仍拿下27分15籃板8助攻，本季季後賽已經連續16場至少拿到20分；傑克森得到23分3助攻。祖巴茲15分16籃板2阻攻，曼恩12分5籃板。

貝佛利8分6籃板，肯納德（Luke Kennard）9分，莫里斯（Marcus Morris）8分5籃板。

太陽陣中無人得分超過20分。帶著防護面罩上場的布克顯然沒有找到準星，21投5中得到15分5籃板5助攻；保羅19投5中，拿到15分12助攻3抄截。艾頓18分9籃板2阻攻，布里吉斯13分6籃板，強森12分，克勞德6犯離場，得到9分6籃板。

快艇 季後賽

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