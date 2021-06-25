NBA／老鷹等52年分區冠軍賽首勝 楊恩初登場48分創新高

老鷹的楊恩（持球者）一人包下48分，讓公鹿在東區系列賽首戰吞下敗仗。（路透）

在楊恩（Trae Young）狂砍48分11助攻6籃板的帶領下，加上卡佩拉（Clint Capela）的關鍵進攻籃板並放進超前分，老鷹在東區冠軍賽首戰展現驚人鬥志和求勝意志力，第四節扭轉戰局力退公鹿，取得系列賽首勝。

https://www.youtube.com/watch?v=L0aQMTl42Ag

影音來源：YouTube

這一勝對老鷹來說格外重要，因為這是他們自1967-68年賽季搬遷到亞特蘭大之後首次在分區冠軍賽贏球。

老鷹當時是列在西區，他們在1968-69年賽季打進分區冠軍賽，但是以1比4敗給湖人。從那之後，老鷹在漫長的51年間僅有2次打進分區冠軍賽，分別是1969-70年和2014-15年，不過這兩次老鷹都慘遭橫掃。

另一方面，老鷹本季可說是在一路不被看好情況下過關斬將，這是他們連續3個系列賽在客場贏得首戰，上一次有這種情況已經要追溯到1998-99年的尼克，老鷹是史上第4次。尼克當年上演「老八傳奇」，一路殺進到總冠軍賽。

總教練麥克米倫（Nate McMillan）賽後表示：「我們持續不斷地調整，堅持打出屬於自己的比賽風格，並且在防守端保持侵略性。我們希望建立起攻守兼備的球員。我們全隊打得很無私，團結一心。」

據統計，老鷹在今年季後賽 分差3分以內的比賽中，取得4勝0敗的傲人成績；同時在已經進行的8場客場比賽中，贏得其中6勝。

而楊恩（Trae Young）也在東區冠軍賽首戰打出生涯代表作之一，全場狂飆48分11助攻6籃板，帶領老鷹拿下自1969年以來在分區冠軍賽的首場勝利。「我感覺我就是為這樣的時刻而生，我一生都在等待這樣的機會。」楊恩說。

楊恩成為唐西奇（Luka Doncic）之後史上第2位能在22歲這個年齡於季後賽至少拿到45分10助攻。

此外，第一次打分區冠軍賽，楊恩就飆出48分，這項成績更高居史上第一。史陶德 邁爾（Amare Stoudemire）首度打分區冠軍賽是拿到41分，其次則是杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）的40分。

而在分區冠軍賽的歷史單場得分排行榜中，楊恩的48分也高居史上第4，僅次於喬丹 （Michael Jordan）的54分、諾維茨基（Dirk Nowitzki）的50分和詹姆斯（LeBron James）的49分。

對於子弟兵如此驚人的季後賽表現，總教練麥克米倫（Nate McMillan）不吝大力稱讚：「我認為他擁有聯盟頂級球員所具備的一切技術，你必須要將他與最頂尖的球員相提並論。」