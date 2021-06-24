NBA／傳詹姆斯邀柯瑞當湖人 勇士老闆：我不擔心

（Getty Images）

NBA賽季即將進入尾聲，休賽季相當令人矚目的其中一件事莫過於自由球員的動向。各隊大牌球星的動向也總是讓人好奇，而日前就有外媒爆料，詹姆斯（LeBron James）曾在明星賽期間招募柯瑞 （Stephen Curry）到湖人 與他聯手。

柯瑞的合約目前走到尾聲，將會在下賽季結束後成為自由球員，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）就說道：「我認為這很有趣，在明星賽期間，詹姆斯不斷讚美柯瑞，告訴他自己多愛他的比賽，多麼尊敬他。詹姆斯顯然已經開始招募柯瑞了，當他不和勇士 續約時，湖人就會出手試著網羅他。」

面對甚囂塵上的傳言，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）出面回應：「如果柯瑞真的想在合約結束後離開勇士，他有權可以這麼做。我和杜蘭特（Kevin Durant）也說過一樣的話，我們現在仍是朋友，我非常喜歡杜蘭特我也會永遠愛他為這支球團所做的事，他曾降薪讓我們可以簽多一點球員，他真的幫助了我們。我非常尊重且欽佩杜蘭特的作為，而不管柯瑞如何決定，我也會對他如此，他為我們付出很多了。」

此外，拉卡柏也表現出對柯瑞的忠誠度具有信心：「但我一點也不擔心你們所提的那個人會正在招募他，我覺得這件事並不會發生。」柯瑞生涯都待在勇士，並在勇士拿下3座冠軍及2座MVP，而勇士也在日前傳出計畫與柯瑞續約的消息，顯然勇士仍是不願讓這名看板球星離開陣中。