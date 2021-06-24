NBA／老鷹楊恩轟48分 卡佩拉關鍵得分 逆轉公鹿開門紅

楊恩（右）豪取48分11助攻6籃板。(路透)

在東區冠軍賽首戰，楊恩（Trae Young）火力大爆發，全場34投17中包括12罰10中，豪取48分11助攻6籃板，直接摧毀公鹿擋拆防守，加上卡佩拉（Clint Capela）最後關鍵時刻搶下重要進攻籃板並放進超前分，老鷹在第四節扭轉戰局，以116：113擊退公鹿，拿下系列賽首勝。

上半場比賽公鹿三分球手感低迷，三分球18投僅4中，但靠著禁區得分42：24，，取得59：54的領先。哈勒戴（Jrue Holiday）前兩節得到16分，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）則是合拿23分。相較於公鹿的均衡攻勢，老鷹得分則是集中在楊恩一人身上，他16投11中獨拿25分。

第三節老鷹在楊恩和柯林斯（John Collins）聯手轟進22分的帶領下，全隊繳出55.6%的投籃命中率，老鷹趁勢超前比分；哈勒戴這一節拿到10分，讓公鹿不至於嚴重失血，三節打完公鹿反落後3分。

第四節雙方依舊難分難解，公鹿靠著安戴托昆波和哈勒戴聯手打出7：0攻勢，拉開7分領先；柯林斯和楊恩隨後展開反擊，兩人合拿12分，將差距縮小到1分差。在比賽剩下29.8秒時，卡佩拉搶下關鍵進攻籃板，並且放進超前分，公鹿進攻失手，楊恩把握最後4罰機會，隨著米道頓三分未中，老鷹逆轉搶下勝利。

楊恩單場48分一舉刷新個人季後賽 得分紀錄，成為老鷹隊史第4位在季後賽至少拿到40分的球員。

柯林斯16投11中貢獻23分15籃板，卡佩拉12分19籃板，赫爾特（Kevin Huerter）13分。

公鹿方面，安戴托昆波拿到34分12籃板9助攻2抄截2阻攻，他已經連6場至少拿到30分10籃板；哈勒戴攻下33分10助攻4籃板。米道頓手感欠佳，23投僅6中，得到15分5籃板4助攻。

公鹿雖然禁區拿到70分，快攻得分也優於老鷹，但全場三分球36投僅8中。