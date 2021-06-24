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NBA／艾頓驚天一灌 帶出被遺忘規則 也想起錢德勒

體育新聞組╱綜合報導
艾頓致勝的驚天一灌，讓人想起2017年錢德勒也完成過一樣戰術，布克則說當時很多人都忘了界外發球沒有「妨礙中籃」的規則。 (Getty Images)
艾頓致勝的驚天一灌，讓人想起2017年錢德勒也完成過一樣戰術，布克則說當時很多人都忘了界外發球沒有「妨礙中籃」的規則。 (Getty Images)

太陽在22日靠著艾頓（Deandre Ayton）致勝的灌籃，順利以104比103拿下勝利。而這致勝一擊，也讓不少人想起錢德勒（Tyson Chandler）在2017年也曾有過類似的驚天一灌。

影音來源：YouTube

時任太陽總教練崔里安諾（Jay Triano）就在那場比賽賽後說：「我當時試著創造一個我們可以在0.3秒之類的時間內得分，後來在比賽時我就心想今天就是派上用場的好時機。在我上任後的幾天內我就練了這個戰術。這是一個很多人不知道的規則，在球還沒發進場內時，你是沒辦法妨礙中籃的，於是我就告訴我的球員們：『把球往籃框丟，然後錢德勒只需要在球下降的過程中碰到球或是籃框，讓球碰到你的手指並進球。』」

而當時的男主角錢德勒看到這似曾相識的畫面，也在推特上發表：「對崔里安諾獻上敬意！在某天練習完他突然和我說一個冷知識：『你知道當球還沒發進場內時是沒有妨礙中籃的嗎？』我當時心想真的嗎？他叫我去查一下，然後三周後我們就發現我們需要用到這個戰術了。」

快艇在系列賽再度陷入0比2的劣勢。其中喬治（Paul George）在比賽最後的兩次罰球都未能得手，造成後來艾頓（Deandre Ayton）的致勝灌籃得以超前比數，而喬治最後的兩罰也成為這場比賽的焦點之一。

賽後喬治也談到了這件事：「顯然我讓機會溜走了，貝佛利（Patrick Beverley）在前一波不可思議的防守，也讓我有機會可以擴大領先。我對我的罰球總是充滿自信，在關鍵時刻的罰球我總是可以把握住，但今晚我失敗了。」

另外快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也談到本場比賽的失利：「我們找不到對佩恩（Cameron Payne）的解決方法，他的速度和敏捷整場都對我們造成傷害。」而他也談到喬治最後的關鍵罰球：「這是比賽的一部分，大夥知道如果沒有他，我們無法走到這一步。」

喬治最後的兩罰未進讓快艇未能有安全領先遭太陽逆轉，他賽後坦承是是自己沒把握住。(...
喬治最後的兩罰未進讓快艇未能有安全領先遭太陽逆轉，他賽後坦承是是自己沒把握住。( 路透)

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