我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港蘋果日報周五停運 當天出版100萬份 告別26年歷史

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

NBA／空中接力灌籃逆轉 太陽1分氣走快艇

記者陳元廷／綜合外電報導
艾頓是太陽勝利功臣。（歐新社）
艾頓是太陽勝利功臣。（歐新社）

在雙方主將保羅（Chris Paul）與雷納德（Kawhi Leonard）持續缺陣下，太陽22日靠艾頓（Deandre Ayton）驚奇致勝一擊氣走快艇，以104：103在西冠再下一城取得2：0領先，而布克（Devin Booker）鼻子受傷破相仍浴血奮戰也帶動士氣。

前場拿40分大三元的布克此役上半場手感冰冷，且還發生5次失誤，但佩恩（Cameron Payne）跟艾頓聯手扛起進攻，太陽仍微幅領先。到了第3節，布克進攻時鼻子遭防守的貝佛利（Patrick Beverley）一頭撞上，當場見血且退場接受止血。

布克退回休息室止血完畢，所幸無大礙也再順利返回比賽，而雙方一路纏鬥到末節，快艇始終緊咬太陽不放，貝佛利關鍵時刻快手造成布克失誤，守住喬治（Paul George）前一波跳投反超成果，但喬治接著卻2罰落空，也造就最戲劇化結果。

太陽掌握最後一擊，先是球交布克（Devin Booker），但他遭包夾把球分給布里吉斯（Mikal Bridges），可惜三分空檔不進，但快艇掌握不下籃板，太陽再次嘗試，克勞德（Jae Crowder）發底線球，直接找到艾頓第一時間完成空中接力灌籃逆轉成功。

數據上，佩恩拿到太陽全隊最高29分還送出9助攻，艾頓挹注24分與14籃板，布克再添20分；快艇部份，喬治得到26分，傑克森（Reggie Jackson）獲19分，祖巴茲（Ivica Zubac）則有14分、11籃板的雙十演出，雙方第3戰將於24日移師洛城舉行。

快艇

上一則

1張圖／NBA季後賽對戰表 艾頓絕殺 太陽險勝快艇

延伸閱讀

1張圖／NBA季後賽對戰表 艾頓絕殺 太陽險勝快艇

1張圖／NBA季後賽對戰表 艾頓絕殺 太陽險勝快艇
金山人語／喬丹傳科比 科比傳布克

金山人語／喬丹傳科比 科比傳布克
NBA╱專破詛咒 泰隆魯的誤解與迷思

NBA╱專破詛咒 泰隆魯的誤解與迷思
NBA／快艇少雷納德無礙 喬治挺身飆37分逆轉爵士聽牌

NBA／快艇少雷納德無礙 喬治挺身飆37分逆轉爵士聽牌

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
艾頓最後時刻空中接力扣籃，太陽神奇過關，在主場以104:103險勝快艇，西區冠軍賽總比分2:0領先。（歐新社）

1張圖／NBA季後賽對戰表 艾頓絕殺 太陽險勝快艇

2021-06-23 00:05
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
哈登帶傷歸隊。（路透）

NBA／哈登帶傷復出拚戰46分鐘 杜蘭特：這啟發了我

2021-06-16 08:47
湖人撤換掉陣中來自台灣的女防護員謝妮娜。（截圖自NBA官網）

NBA／曾幫詹姆斯點眼藥水 湖人撤換來自台灣女防護員

2021-06-21 07:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
加州欠繳租金 州長允全部埋單

加州欠繳租金 州長允全部埋單