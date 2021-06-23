NBA／空中接力灌籃逆轉 太陽1分氣走快艇

艾頓是太陽勝利功臣。（歐新社）

在雙方主將保羅（Chris Paul）與雷納德（Kawhi Leonard）持續缺陣下，太陽22日靠艾頓（Deandre Ayton）驚奇致勝一擊氣走快艇 ，以104：103在西冠再下一城取得2：0領先，而布克（Devin Booker）鼻子受傷破相仍浴血奮戰也帶動士氣。

前場拿40分大三元的布克此役上半場手感冰冷，且還發生5次失誤，但佩恩（Cameron Payne）跟艾頓聯手扛起進攻，太陽仍微幅領先。到了第3節，布克進攻時鼻子遭防守的貝佛利（Patrick Beverley）一頭撞上，當場見血且退場接受止血。

布克退回休息室止血完畢，所幸無大礙也再順利返回比賽，而雙方一路纏鬥到末節，快艇始終緊咬太陽不放，貝佛利關鍵時刻快手造成布克失誤，守住喬治（Paul George）前一波跳投反超成果，但喬治接著卻2罰落空，也造就最戲劇化結果。

太陽掌握最後一擊，先是球交布克（Devin Booker），但他遭包夾把球分給布里吉斯（Mikal Bridges），可惜三分空檔不進，但快艇掌握不下籃板，太陽再次嘗試，克勞德（Jae Crowder）發底線球，直接找到艾頓第一時間完成空中接力灌籃逆轉成功。

數據上，佩恩拿到太陽全隊最高29分還送出9助攻，艾頓挹注24分與14籃板，布克再添20分；快艇部份，喬治得到26分，傑克森（Reggie Jackson）獲19分，祖巴茲（Ivica Zubac）則有14分、11籃板的雙十演出，雙方第3戰將於24日移師洛城舉行。