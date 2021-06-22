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NBA／東區冠軍戰 公鹿、老鷹史上第5度對決

記者蔡佳霖／綜合外電
老鷹一哥楊恩。（歐新社）
老鷹一哥楊恩。（歐新社）

隨著東區第5種子的老鷹在搶7大戰逆流而上，擊退東區龍頭費城76人，東區冠軍賽對戰組合正式出爐，公鹿將與老鷹展開正面交鋒。首戰將於6月23日晚上8點30分開打。

不過，這僅是兩支歷史悠久的球隊歷年來第5度在季後賽交手，最近一次已經是2009-10年的事情了。當時老鷹在強森（Joe Johnson）帶領下，首輪經過7場較勁才勝出。

而在往前推就要回溯到80年代。1989年季後賽首輪，公鹿以3：2淘汰老鷹；1988年季後賽首輪，公鹿是以2：3不敵老鷹；而在1984年季後賽首輪，兩隊還是打滿了5場比賽，公鹿3：2過關。

簡單來說，公鹿和老鷹歷史上前4次交手，均是出現在首輪，雙方更是打好打滿整個系列賽，形成2勝2敗誰也沒吃虧的平手局面，今年會出現何種面貌，相信球迷也會相當期待。例行賽公鹿與老鷹交手3次，取得2勝1敗的領先優勢。

今年東西區四強可說是呈現嶄新風貌，分別由太陽、快艇、公鹿、老鷹4隊攜手對決，其中快艇和太陽都尋求隊史首座總冠軍；而公鹿前一次奪冠已經是1971年了，老鷹更是久遠，前次奪冠已經要追溯到1958年。

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