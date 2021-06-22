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NBA／哈登表態打東京奧運 美國夢幻隊眾星雲集

記者黃耿誼／綜合外電報導
（Getty Images）
（Getty Images）

繼多位球星表態參加奧運之後，籃網的明星後衛哈登（James Harden）也宣布將披上國家隊戰袍出征。加上哈登後，目前宣布有意願參賽的有：與哈登同屬籃網的前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、勇士前鋒格林（Draymond Green）、熱火前鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、拓荒後衛里拉德（Damian Lillard）、巫師後衛比爾（Bradley Beal）以及目前在季後賽繼續奮戰的太陽後衛布克（Devin Booker）。

籃網陣中兩大球星皆披上國家隊戰袍，對此籃網總管馬克斯（Sean Marks）回應：我想我我們的球員都夠成熟並了解怎麼樣對他們最好，以及怎麼樣對他們的身體最好，還有他們的最終目標是什麼。能夠代表國家出征且有機會拿到奧運金牌是一件很難以拒絕的事。

籃網才剛結束季後賽，其中杜蘭特大量的上場時間，也讓這次出征奧運不少人擔心他的身體狀況，對此馬克斯也說道：就像我所說的，為國效力是很難以拒絕的，能夠有這個機會是相當獨特的，我想KD也知道這點。杜蘭特知道如果他的身體狀況感覺良好，且能他勝任這件事，那麼這將會是一個機會可以和很多親近的朋友一起打球，也將會是個獨特的經驗。

美國奧運男籃名單目前仍未完全確定，不過目前表態願意參加的球員已眾星雲集。至於剩下的空缺，像是目前仍在季後賽奮戰的快艇雙星喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）曾有表示願意參與，不過目前仍尚未完全確定，仍要視健康狀況而定，至於曾參與2008北京奧運及2012倫敦奧運的太陽主控保羅（Chris Paul）也是潛在人選之一。

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