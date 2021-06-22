76人搶7失利 球迷不滿砸飲料 西蒙斯被指頭號戰犯

76人隊2輪「搶7」大戰不敵老鷹隊，只拿5分的後衛西蒙斯（左）被認為是戰犯。（Getty Images）

雖是東區第5種子，老鷹隊在今年季後賽 卻振翅高飛，首輪先淘汰第4種子尼克隊，20日更在第2輪的「搶7」大戰淘汰頭號種子76人隊，以103：96搶下客場勝利，將在東區決賽和公鹿隊一較高下。

76人前年季後賽就是第2輪「搶7」大戰不敵暴龍隊，今年以東區頭號種子身分闖關，又在第2輪驟死戰敗北；20日不但有球迷在比賽還沒結束，就將飲料扔進場表達不滿；球隊氣氛也有些詭異，只拿5分的後衛西蒙斯（Ben Simmons）成眾矢之的，教練瑞佛斯（Doc Rivers）跳過和他相關的問題，禁區大將安比德（Joel Embiid）雖沒指名道姓，但明白說，第4節戰局轉捩點就是西蒙斯有籃下大空檔卻選擇傳球。

3度入選明星賽的西蒙斯承認，自己要擔起落敗責任，「這系列賽罰球表現不好，進攻端沒表現，沒能幫助隊友，有很多部分要加強。」他在這7戰合計45罰僅15中，今年季後賽罰球命中率也僅3成4，締造史上季後賽至少70罰的最差命中率。

老鷹過去客場驟死戰的戰績是0勝9敗，20日當家球星楊恩（Trae Young）手感雖不佳，全場23投僅5中，包括11投僅2中的三分球，但其中一枚命中的長程砲就是第4節最後2分31秒，率隊將3分領先擴大到93：87，加上隊友赫爾特（Kevin Huerter）飆出生涯季後賽新高27分，聯手助隊闖進50年第2次分區決賽。

老鷹第5戰克服最多26分落後逆轉，20日再搶下重要勝利，赫爾特開心說：「這支球隊很特別，整年大家都不看好我們，對我們來說，走那麼遠，然後在這座球場贏下第7戰，對我們意義重大。」