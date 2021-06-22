1994年來首見 NBA東西區龍頭 無緣分區冠軍賽

東區頭號種子76人遭到淘汰出局，當家球星安比德難掩失望。（Getty Images）

對NBA 球隊來說，能夠取得例行賽分區龍頭，意味著球隊在陣容和攻守整合上都有達到一定程度的規模，絕大多數都能在季後賽一路挺進，至少打到分區冠軍賽。

不過本季NBA卻是出現罕見的情況，例行賽分居東西區龍頭的費城76人和猶他爵士雙雙在第二輪落馬，這是聯盟自1994年以來首見東西區戰績第一的球隊無緣晉級分區冠軍賽。

1993-94年賽季由於喬丹 （Michael Jordan）宣布退休，尋求4連霸的公牛頓失依靠，也讓全聯盟進入戰國時代，每一隊都期盼能夠把握機會攻上王座。

當時西雅圖超音速例行賽取得全聯盟最佳63勝19敗，而東區第一則是老鷹的57勝25敗。然而超音速首輪就遭到金塊狙擊，上演歷史首度「老八傳奇」；至於老鷹則是在第二輪系列賽6戰不敵米勒（Reggie Miller）領軍的溜馬。

最終，東區冠軍賽由尼克和溜馬對決，西區冠軍賽則是火箭大戰爵士；火箭5戰擊退爵士，尼克則是在搶7大戰中淘汰溜馬。歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與尤恩（Patrick Ewing）兩大中鋒所率領的球隊在總冠軍賽正面交鋒，雙方血戰7場後，火箭勇奪隊史首冠。

今年東西區四強分別由太陽、快艇 、公鹿、老鷹4隊攜手對決，其中快艇和太陽都將尋求隊史首座總冠軍；而公鹿前一次奪冠已經是1971年了，老鷹更是久遠，前次奪冠已經要追溯到1958年。