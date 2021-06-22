我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

1994年來首見 NBA東西區龍頭 無緣分區冠軍賽

體育新聞組／綜合報導
東區頭號種子76人遭到淘汰出局，當家球星安比德難掩失望。（Getty Images）
東區頭號種子76人遭到淘汰出局，當家球星安比德難掩失望。（Getty Images）

NBA球隊來說，能夠取得例行賽分區龍頭，意味著球隊在陣容和攻守整合上都有達到一定程度的規模，絕大多數都能在季後賽一路挺進，至少打到分區冠軍賽。

不過本季NBA卻是出現罕見的情況，例行賽分居東西區龍頭的費城76人和猶他爵士雙雙在第二輪落馬，這是聯盟自1994年以來首見東西區戰績第一的球隊無緣晉級分區冠軍賽。

1993-94年賽季由於喬丹（Michael Jordan）宣布退休，尋求4連霸的公牛頓失依靠，也讓全聯盟進入戰國時代，每一隊都期盼能夠把握機會攻上王座。

當時西雅圖超音速例行賽取得全聯盟最佳63勝19敗，而東區第一則是老鷹的57勝25敗。然而超音速首輪就遭到金塊狙擊，上演歷史首度「老八傳奇」；至於老鷹則是在第二輪系列賽6戰不敵米勒（Reggie Miller）領軍的溜馬。

最終，東區冠軍賽由尼克和溜馬對決，西區冠軍賽則是火箭大戰爵士；火箭5戰擊退爵士，尼克則是在搶7大戰中淘汰溜馬。歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與尤恩（Patrick Ewing）兩大中鋒所率領的球隊在總冠軍賽正面交鋒，雙方血戰7場後，火箭勇奪隊史首冠。

今年東西區四強分別由太陽、快艇、公鹿、老鷹4隊攜手對決，其中快艇和太陽都將尋求隊史首座總冠軍；而公鹿前一次奪冠已經是1971年了，老鷹更是久遠，前次奪冠已經要追溯到1958年。

快艇 NBA 喬丹

上一則

76人搶7失利 球迷不滿砸飲料 西蒙斯被指頭號戰犯

下一則

MLB／低級跑壘失誤 被換下場 小熊貝茲：我恍神了

延伸閱讀

布拉瓦尼克國家科學家獎 七華裔科學家入圍

布拉瓦尼克國家科學家獎 七華裔科學家入圍
1張圖／NBA季後賽對戰表 老鷹闖東區決賽 太陽西決搶頭香

1張圖／NBA季後賽對戰表 老鷹闖東區決賽 太陽西決搶頭香
NBA／不挺籃網三巨頭奪冠 巴克利嗆：等不及他們自爆了

NBA／不挺籃網三巨頭奪冠 巴克利嗆：等不及他們自爆了
NBA／老鷹113：96擊退尼克 取得季後賽首輪聽牌

NBA／老鷹113：96擊退尼克 取得季後賽首輪聽牌

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
老鷹赫爾特（中）拿下全隊最高27分，助隊淘汰七六人，闖入東區決賽。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 老鷹闖東區決賽 太陽西決搶頭香

2021-06-21 08:32
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
哈登帶傷歸隊。（路透）

NBA／哈登帶傷復出拚戰46分鐘 杜蘭特：這啟發了我

2021-06-16 08:47
小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

2021-06-19 09:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光