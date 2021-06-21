NBA／最棒父親節禮物 楊恩闖東冠 老爸秀「勝利簡訊」

楊恩。（歐新社）

美國 父親節，楊恩（Trae Young）21日克服上半場慘烈手感，關鍵時刻挺身而出，率領老鷹以103：96淘汰76人，進軍東冠將對上公鹿，有望挑戰50年後重返總冠軍賽 。

楊恩此役前2節可說手感冷到不行，12投僅中1，但絲毫無損其挺身扮演關鍵殺手的信心，他末節包辦至關重要7分，而這場表現與勝利無疑也是獻給父親，老楊恩（Ray Young）賽後就在推特 揭露父子間深厚感情，言語間流露滿滿對兒子的驕傲。

My relationship with @TheTraeYoung is something that I hope all fathers have. Since the 6th grade, I’ve texted him before games to remind him of who he is and how hard he’s worked. He told me last night what my Father’s Day gift would be. ❤️🏀🙏🏾Love you son pic.twitter.com/10i3VMiOHA — Ray Young (@rayfordyoung) June 21, 2021

「我希望天底下所有父親跟兒子關係都跟我和楊恩一樣，自從他6年級開始，我在他每場賽前都會傳訊息給他，提醒他別忘了自己是，還有他有付出多少努力訓練，他昨晚也告訴我父親節禮物是什麼」，老楊恩寫道並附上兒子承諾要給他勝利的訊息截圖。

老楊恩過去在兒子籃球生涯一路栽培他，自己本身也曾在歐洲打過職籃，從楊恩很小年紀開始就讓他接觸籃球且親自負責訓練兒子。老楊恩更動用在籃球圈人脈，讓兒子從很小年紀就與許多教練與球員認識接觸，父子緊密關係一直為人所津津樂道。