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NBA／最棒父親節禮物 楊恩闖東冠 老爸秀「勝利簡訊」

記者陳元廷／綜合外電報導
楊恩。（歐新社）
楊恩。（歐新社）

美國父親節，楊恩（Trae Young）21日克服上半場慘烈手感，關鍵時刻挺身而出，率領老鷹以103：96淘汰76人，進軍東冠將對上公鹿，有望挑戰50年後重返總冠軍賽

楊恩此役前2節可說手感冷到不行，12投僅中1，但絲毫無損其挺身扮演關鍵殺手的信心，他末節包辦至關重要7分，而這場表現與勝利無疑也是獻給父親，老楊恩（Ray Young）賽後就在推特揭露父子間深厚感情，言語間流露滿滿對兒子的驕傲。

「我希望天底下所有父親跟兒子關係都跟我和楊恩一樣，自從他6年級開始，我在他每場賽前都會傳訊息給他，提醒他別忘了自己是，還有他有付出多少努力訓練，他昨晚也告訴我父親節禮物是什麼」，老楊恩寫道並附上兒子承諾要給他勝利的訊息截圖。

老楊恩過去在兒子籃球生涯一路栽培他，自己本身也曾在歐洲打過職籃，從楊恩很小年紀開始就讓他接觸籃球且親自負責訓練兒子。老楊恩更動用在籃球圈人脈，讓兒子從很小年紀就與許多教練與球員認識接觸，父子緊密關係一直為人所津津樂道。

美國 總冠軍賽 推特

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