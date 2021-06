NBA／最棒父親節禮物 楊恩闖東冠 老爸秀「勝利簡訊」

美國 父親節,楊恩(Trae Young)21日克服上半場慘烈手感,關鍵時刻挺身而出,率領老鷹以103:96淘汰76人,進軍東冠將對上公鹿,有望挑戰50年後重返總冠軍賽 。

楊恩此役前2節可說手感冷到不行,12投僅中1,但絲毫無損其挺身扮演關鍵殺手的信心,他末節包辦至關重要7分,而這場表現與勝利無疑也是獻給父親,老楊恩(Ray Young)賽後就在推特 揭露父子間深厚感情,言語間流露滿滿對兒子的驕傲。

My relationship with @TheTraeYoung is something that I hope all fathers have. Since the 6th grade, I’ve texted him before games to remind him of who he is and how hard he’s worked. He told me last night what my Father’s Day gift would be. ❤️🏀🙏🏾Love you son pic.twitter.com/10i3VMiOHA