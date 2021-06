NBA／布克奪勝後視訊保羅報喜 小將喊：你有看他助攻吧

太陽20日在西冠首戰以120:114擊敗快艇 ,當家主控保羅(Chris Paul)因為檢驗陽性,目前正進行隔離,不過他雖然人無法與隊友同在,依然持續扮演精神領袖角色,隊友賽後第一時間也透過視訊與保羅通上了話。

此役拿下41分、13籃板與11助攻大三元,布克(Devin Booker)賽後步出球場通道時就主動聯繫了保羅,而走在一旁的隊友艾頓(Deandre Ayton)也朝電話喊:「你看到他拿11助攻了嗎?你肯定沒錯過他傳出11助攻吧?」

布克也解釋說:「我們用FaceTime跟保羅通話,因為他是我們的領袖,我們非常倚賴他,當然我們都知道他有多麼挫折失望,因為他無法在西冠首戰出賽,但我們全程都盡量跟他保持通話,在休息室時候,還有賽後精神喊話時候,他為我們感到驕傲。」

太陽前鋒克勞德(Jae Crowder)也笑說,保羅爸爸跟哥哥都有在現場觀賽也對場上喊出指示,他懷疑很可能就是轉達保羅簡訊內容,克勞德也強調:「我們當然都很想保羅,特別是比賽最後3分鐘,大家都覺得這時候他在哪,他重要性就是如此。」

Every teammate counts.



📱@CP3 on the line with the fellas after the win. More to do, more to come. pic.twitter.com/DoRuBvK89k