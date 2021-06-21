NBA／布克奪勝後視訊保羅報喜 小將喊：你有看他助攻吧

保羅（右）無緣參與西區冠軍賽首戰，仍透過視訊與隊友在場上聯繫。（美聯社）

太陽20日在西冠首戰以120：114擊敗快艇 ，當家主控保羅（Chris Paul）因為檢驗陽性，目前正進行隔離，不過他雖然人無法與隊友同在，依然持續扮演精神領袖角色，隊友賽後第一時間也透過視訊與保羅通上了話。

此役拿下41分、13籃板與11助攻大三元，布克（Devin Booker）賽後步出球場通道時就主動聯繫了保羅，而走在一旁的隊友艾頓（Deandre Ayton）也朝電話喊：「你看到他拿11助攻了嗎？你肯定沒錯過他傳出11助攻吧？」

布克也解釋說：「我們用FaceTime跟保羅通話，因為他是我們的領袖，我們非常倚賴他，當然我們都知道他有多麼挫折失望，因為他無法在西冠首戰出賽，但我們全程都盡量跟他保持通話，在休息室時候，還有賽後精神喊話時候，他為我們感到驕傲。」

太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）也笑說，保羅爸爸跟哥哥都有在現場觀賽也對場上喊出指示，他懷疑很可能就是轉達保羅簡訊內容，克勞德也強調：「我們當然都很想保羅，特別是比賽最後3分鐘，大家都覺得這時候他在哪，他重要性就是如此。」

Every teammate counts.



📱@CP3 on the line with the fellas after the win. More to do, more to come. pic.twitter.com/DoRuBvK89k — Phoenix Suns (@Suns) June 20, 2021

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