NBA／老鷹展現團隊攻守戰力 啄退七六人 飛進東區決賽

老鷹以103：96力壓東區龍頭76人，繼2014-15年後再度殺進東區冠軍賽，飆出生涯季後賽新高27分的赫爾特（右）是大功臣。（Getty Images）

雖然搶七大戰是在客場進行，但老鷹再次展現團隊戰力，五人得分超過雙位數，其中赫爾特（Kevin Huerter）更是殺出重圍，飆出生涯季後賽 新高27分，搭配楊恩（Trae Young）的21分10助攻，老鷹在最後時刻擺脫七六人，最終以103：96力壓東區龍頭七六人，繼2014-15年後再度殺進東區冠軍賽。

根據統計，老鷹成為1984年以來第二支無人入選全明星賽卻打進分區冠軍賽的球隊，前一支是1994年的溜馬。

雙方從比賽一開始就呈現拉鋸狀態，在命中率和外線狀態都沒有太多發揮情況下，兩隊都無法有效拉開比分。老鷹靠著赫爾特和卡佩拉（Clint Capela）在第三節合拿14分，前三節打完取得5分領先優勢。

安比德（Joel Embiid）第四節一開始獨拿7分，讓七六人重新超前，但老鷹隨後發動攻勢，又找回領先，反而是讓七六人陷入被動追分狀態。楊恩在剩下2分半鐘轟進大號三分球，哈里斯（Tobias Harris）雖然追回4分，但赫爾特三分出手遭到犯規，並且把握住3次罰球機會，老鷹領先4分。

暫停過後，安比德持球發生要命失誤，讓蓋里納利（Danilo Gallinari）快攻灌籃得手，給了七六人致命打擊。老鷹穩住最後罰球，東區龍頭七六人在攻守全面失控的情況下，再度搶七失手，只能黯然提前放暑假。

前一場有出色發揮的赫爾特，此役更上層樓，全場18投10中，拿到27分7籃板3助攻；楊恩23投僅5中，得到21分10助攻3籃板，這是他系列賽第5次至少拿到20分10助攻，生涯前11場季後賽均至少得到20分。

蓋里納利替補得到17分5籃板，卡佩拉13分6籃板，柯林斯（John Collins）14分16籃板。

安比德雖拿到31分11籃板3助攻，但也發生多達8次失誤；哈里斯24投8中得到24分14籃板4助攻2抄截，小柯瑞 （Seth Curry）16分；西蒙斯（Ben Simmons）5分13助攻8籃板。