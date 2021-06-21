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NBA／難過總管教頭相繼閃辭 唐西奇：我不是作決定的人

體育新聞組╱綜合報導
面對總裁去職，唐西奇說很難受，但他不是作決定的人。(路透資料照片)
面對總裁去職，唐西奇說很難受，但他不是作決定的人。(路透資料照片)

獨行俠休賽季期間短短時間內就發生翻天覆地變化，總裁小尼爾森（Donnie Nelson）與總教練卡萊爾（Rick Carlisle）先後去職，而目前人正在故鄉替斯洛維尼亞備戰奧運資格賽，唐西奇（Luka Doncic）對此心中有何感受當然也受到各方高度矚目。

『ESPN』記者史比爾斯（Marc J. Spears）曾報導，唐西奇對小尼爾森離開很不滿，但達拉斯媒體則駁斥說，唐西奇當時並未對外透露任何消息。「ESPN」報導顯然並非來自他親口說法，不過之後唐西奇在斯洛維尼亞男籃公開活動確實有談及此事。

「這對我來說有些難受，我真的很喜歡小尼爾森，我從還是小孩時候就認識他，他也是在選秀會上挑我的人，所以看到他離開，我很難受，但我不是作決定的人」，唐西奇表示，由於這次受訪是在卡萊爾去職消息前，他並未提到對教頭離開的看法。

此外達拉斯媒體也報導，小尼爾森與卡萊爾的離開來得令人措手不及，本來兩人還原訂這個周末要前往斯洛維尼亞看唐西奇比賽。斯洛維尼亞男籃日前熱身賽上，面對東歐勁旅克羅埃西亞，唐西奇繳出10分、17助攻與7籃板，率隊以97比88勝出。

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