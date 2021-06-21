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NBA╱專破詛咒 泰隆魯的誤解與迷思

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雷納德(右)膝傷歸期未定，快艇能否在最後挺過西區決賽仍是未知數。(歐新社)
雷納德(右)膝傷歸期未定，快艇能否在最後挺過西區決賽仍是未知數。(歐新社)

經歷了50年的等待，總被人戲稱是洛杉磯二隊的快艇，總算從連續兩個系列賽的0-2落後一路追趕，在次輪第六戰擊敗康利（Mike Conley）回歸後的完整爵士後，解開了那宛如詛咒般的束縛。

即使泰隆魯（Tyronn Lue）未必具備頂尖的戰術功力，然而他卻能夠掌握自家球隊的優勢，並了解要如何在每場比賽後進行修正，同時順勢將問題拋給對手解答。

傑克森（Reggie Jackson）整個季後賽的單打頻率與單一回合得分效率，都高過自家球星喬治與對手主將米契爾（Donovan Mitchell），曼恩進入側翼輪替後幫助球隊有更深的板凳戰力，貝頓（Nicolas Batum）也補上了快艇的戰力缺口。

這些球員在季後賽的表現都不是巧合，比起大幅度依賴喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）的發揮，這些才是快艇能走到這麼遠的根基。

若非泰隆魯的大膽用兵，他們就未必能在場上釋放光芒，要是泰隆魯沒有改變的勇氣，當祖巴茲（Ivica Zubac）被唐西奇（Luka Doncic）摧毀後，快艇或許連反抗的機會都不會有。

雷納德在第二輪第五戰前夕就因疑似前十字韌帶撕裂而無法出賽，但喬治卻展現他在溜馬時期的大將之風，並搭配莫里斯（Marcus Morris）與傑克森的火力支援，順利度過客場劣勢。

泰隆魯整場比賽都將主導權牢牢掌握在手中，即使到了第六戰一度比分大幅落後，但球隊依舊完成教練團制定的外線計畫，將比分慢慢縮小甚至反超。快艇毫無疑問是全聯盟最具深度的球隊之一，不過正是因為泰隆魯與教練團的應變與策畫，才讓這支隊伍發揮出他們真正的潛力。

不過有鑑於雷納德歸期未定的關係，快艇能否在最後挺過西區決賽仍是未知數，但對教練團而言這正是考驗他們真正能力的時刻。

從騎士重建那年的結果來看，泰隆魯絕非擅長打造體系根基的總教練，但若能給他一手好食材，他就有能力端出一盤好菜，至於他能否再次打破外界對他的誤解與迷思，我們很快就能知道答案了。（取材自UDN聯合新聞網）

快艇 季後賽 洛杉磯

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