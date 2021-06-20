NBA／準絕殺變追平球…杜蘭特懊悔：我該死的大腳踩線

正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳。（Getty Images）

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）19日在東區季後賽 第二輪完全燃燒，和公鹿隊的驟死第七戰再度打滿，正規賽最後1秒更投進關鍵追平一擊，但他本以為這一球是逆轉的絕殺外線，最終球隊在延長賽以111：115吞敗，無緣東區決賽。

來源：Bleacher Report

杜蘭特正規賽最後一擊在公鹿悍將塔克塔克（PJ Tucker）前投進高難度後仰跳投，但他的鞋尖剛好踩線，有機會的絕殺三分彈變成追平球，他承認說：「我以為是三分球，但我的大腳踩到了線。」

「我看到了，終結他們球季是那麼的近。」全場打滿53分鐘、攻下48分的杜蘭特說。

正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳，他說：「我們在延長賽表現很好，只是沒能擊倒他們。」球季終結的他也肯定對手表現，「公鹿準備充足，要向他們致敬，他們整個系列賽不斷挑戰我們，做出調整，只能向他們球團表達敬意。」

杜蘭特還說，公鹿是傑出隊伍，「他們有很好機會贏得總冠軍，這次故事應該以他們為主。」

杜蘭特第5戰也打滿48分鐘，今天再傾盡全力，第一季率領籃網的教頭奈許（Steve Nash）說：「我不知道杜蘭特還能多做什麼，只能這樣說。」

杜蘭特創搶7大戰得分紀錄

繼第5戰後，杜蘭特在關鍵第7戰再度打滿全場，加上延長賽一共上場53分鐘，然而這樣的燃燒也讓他在延長賽最後氣力放盡，甚至最後一投還出現罕見的籃外空心，無力率領殘陣籃網挺進東區冠軍賽。

考量到曾經遭受阿基里斯腱的重傷，杜蘭特在這個系列賽的表現依然令人感到不可思議。第7戰全場36投17中包括三分球11投4中、11罰10中，狂飆48分9籃板6助攻。

根據統計，杜蘭特單場48分創下季後賽史上搶7大戰的最高得分紀錄；而他7場累積出賽299分鐘，也是2014年以來單一系列賽最多出賽時間表現。

此外，真的把身上子彈全都射光的杜蘭特，也是史上第3位在搶7大戰打滿全場且至少攻下40分的球員，前兩人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和衛斯特（Jerry West）。悲情的是，三人同樣都是失敗收場。

今年季後賽，杜蘭特連續12場至少都拿到20分，寫下籃網隊史季後賽紀錄；總共得到411分也是隊史單一季後賽的最多得分紀錄。

杜蘭特生涯在搶7大戰共4度破30分，追平伯德（Larry Bird）和衛斯特，在歷史上僅次於詹姆斯（LeBron James）的6次和貝勒（Elgin Baylor）的5次。

來源：聯合影音網