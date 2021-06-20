我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

250萬劑莫德納到台灣 蔡英文感謝美國「患難見真情」

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

NBA／準絕殺變追平球…杜蘭特懊悔：我該死的大腳踩線

體育新聞組／綜合報導
正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳。（Getty Images）
正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳。（Getty Images）

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）19日在東區季後賽第二輪完全燃燒，和公鹿隊的驟死第七戰再度打滿，正規賽最後1秒更投進關鍵追平一擊，但他本以為這一球是逆轉的絕殺外線，最終球隊在延長賽以111：115吞敗，無緣東區決賽。

來源：Bleacher Report

杜蘭特正規賽最後一擊在公鹿悍將塔克塔克（PJ Tucker）前投進高難度後仰跳投，但他的鞋尖剛好踩線，有機會的絕殺三分彈變成追平球，他承認說：「我以為是三分球，但我的大腳踩到了線。」

「我看到了，終結他們球季是那麼的近。」全場打滿53分鐘、攻下48分的杜蘭特說。

正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳，他說：「我們在延長賽表現很好，只是沒能擊倒他們。」球季終結的他也肯定對手表現，「公鹿準備充足，要向他們致敬，他們整個系列賽不斷挑戰我們，做出調整，只能向他們球團表達敬意。」

杜蘭特還說，公鹿是傑出隊伍，「他們有很好機會贏得總冠軍，這次故事應該以他們為主。」

杜蘭特第5戰也打滿48分鐘，今天再傾盡全力，第一季率領籃網的教頭奈許（Steve Nash）說：「我不知道杜蘭特還能多做什麼，只能這樣說。」

杜蘭特創搶7大戰得分紀錄

繼第5戰後，杜蘭特在關鍵第7戰再度打滿全場，加上延長賽一共上場53分鐘，然而這樣的燃燒也讓他在延長賽最後氣力放盡，甚至最後一投還出現罕見的籃外空心，無力率領殘陣籃網挺進東區冠軍賽。

考量到曾經遭受阿基里斯腱的重傷，杜蘭特在這個系列賽的表現依然令人感到不可思議。第7戰全場36投17中包括三分球11投4中、11罰10中，狂飆48分9籃板6助攻。

根據統計，杜蘭特單場48分創下季後賽史上搶7大戰的最高得分紀錄；而他7場累積出賽299分鐘，也是2014年以來單一系列賽最多出賽時間表現。

此外，真的把身上子彈全都射光的杜蘭特，也是史上第3位在搶7大戰打滿全場且至少攻下40分的球員，前兩人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和衛斯特（Jerry West）。悲情的是，三人同樣都是失敗收場。

今年季後賽，杜蘭特連續12場至少都拿到20分，寫下籃網隊史季後賽紀錄；總共得到411分也是隊史單一季後賽的最多得分紀錄。

杜蘭特生涯在搶7大戰共4度破30分，追平伯德（Larry Bird）和衛斯特，在歷史上僅次於詹姆斯（LeBron James）的6次和貝勒（Elgin Baylor）的5次。

來源：聯合影音網

季後賽

上一則

1張圖／NBA季後賽對戰表 公鹿加班剪網 闖東區決賽

延伸閱讀

NBA／杜蘭特氣力放盡 公鹿雙星聯手 延長賽淘汰籃網

NBA／杜蘭特氣力放盡 公鹿雙星聯手 延長賽淘汰籃網
NBA／史詩級演出 杜蘭特：贏下每1球

NBA／史詩級演出 杜蘭特：贏下每1球
NBA／哈登帶傷復出拚戰46分鐘 杜蘭特：這啟發了我

NBA／哈登帶傷復出拚戰46分鐘 杜蘭特：這啟發了我
NBA／杜蘭特睽違7年季後賽打滿 燃燒繳封神表現

NBA／杜蘭特睽違7年季後賽打滿 燃燒繳封神表現

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
公鹿字母哥單場奪下40分，率隊115：111淘汰籃網，闖進東區冠軍戰。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 公鹿加班剪網 闖東區決賽

2021-06-20 08:32
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
小詹姆斯（前排左）所屬的電競戰隊「Faze Clan」隊員們成為史上第一次有電競戰隊登上「運動畫刊」封面。（取材自Instagram）

NBA／比老爸當年小1歲 16歲小詹姆斯登封「運動畫刊」

2021-06-12 08:46
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(美聯社)

NBA／杜蘭特私人保鑣衝場內推擠塔克 被禁賽懲處

2021-06-12 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜