NBA／不想再遺憾落淚 安比德搶7拚了

雖然拿下勝戰，但安比德（右）對自己的表現耿耿於懷。（Getty Images）

76人將在20日晚間於主場的系列賽第七戰迎戰老鷹；先前連續兩戰慘遭逆轉的76人，在退無可退的客場作戰中力壓老鷹，把戰線拉回費城 主場的第7戰；從例行賽主場戰績來看，76人勝率超過8成，全聯盟僅次於爵士，不過他們第二輪主場表現卻是不盡人意，3場比賽吞下2敗。

儘管客場延續一線生機，但當家中鋒安比德（Joel Embiid）卻對自己的表現耿耿於懷。G6他出賽38分鐘，得到22分13籃板2阻攻，但24投僅9中，還發生多達8次失誤。

「我整場比賽不斷遭到對手攻擊，結果前三節我都沒有獲得1次罰球。不過我們最後贏了，所以這顯得就不重要了。」安比德說。

安比德和76人曾在2019年季後賽 第二輪與暴龍上演搶7大戰，但那場比賽卻是安比德難以抹滅的陰影，因為雷納德（Kawhi Leonard）演出歷史上經典絕殺秀，讓安比德留下男兒淚。

談到生涯第2次搶7大戰， 安比德表示：「我很興奮，這一次是在主場，如果我們2019年那一次是在主場打球，可能會更容易贏得比賽。」

安比德除了稱讚小柯瑞 （Seth Curry）第6戰的表現，同時他認為球隊每個人都把自己工作做得很出色。「我們這場比賽的轉移球比先前兩場要好一些了。」

安比德強調，「我們搶7之戰要比對手打得更加強硬，我的表現肯定會更好一些。」