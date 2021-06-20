我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

NBA／不想再遺憾落淚 安比德搶7拚了

體育新聞組／綜合報導
雖然拿下勝戰，但安比德（右）對自己的表現耿耿於懷。（Getty Images）
雖然拿下勝戰，但安比德（右）對自己的表現耿耿於懷。（Getty Images）

76人將在20日晚間於主場的系列賽第七戰迎戰老鷹；先前連續兩戰慘遭逆轉的76人，在退無可退的客場作戰中力壓老鷹，把戰線拉回費城主場的第7戰；從例行賽主場戰績來看，76人勝率超過8成，全聯盟僅次於爵士，不過他們第二輪主場表現卻是不盡人意，3場比賽吞下2敗。

儘管客場延續一線生機，但當家中鋒安比德（Joel Embiid）卻對自己的表現耿耿於懷。G6他出賽38分鐘，得到22分13籃板2阻攻，但24投僅9中，還發生多達8次失誤。

「我整場比賽不斷遭到對手攻擊，結果前三節我都沒有獲得1次罰球。不過我們最後贏了，所以這顯得就不重要了。」安比德說。

安比德和76人曾在2019年季後賽第二輪與暴龍上演搶7大戰，但那場比賽卻是安比德難以抹滅的陰影，因為雷納德（Kawhi Leonard）演出歷史上經典絕殺秀，讓安比德留下男兒淚。

談到生涯第2次搶7大戰， 安比德表示：「我很興奮，這一次是在主場，如果我們2019年那一次是在主場打球，可能會更容易贏得比賽。」

安比德除了稱讚小柯瑞（Seth Curry）第6戰的表現，同時他認為球隊每個人都把自己工作做得很出色。「我們這場比賽的轉移球比先前兩場要好一些了。」

安比德強調，「我們搶7之戰要比對手打得更加強硬，我的表現肯定會更好一些。」

雖然拿下勝戰，但安比德（右）對自己的表現耿耿於懷。（Getty Images）
雖然拿下勝戰，但安比德（右）對自己的表現耿耿於懷。（Getty Images）

柯瑞 費城 季後賽

上一則

歐洲杯／葡萄牙送2烏龍 德國笑納勝利

延伸閱讀

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現
NBA／七六人3人破20分 客場險勝老鷹逼出第7戰

NBA／七六人3人破20分 客場險勝老鷹逼出第7戰
NBA／七六人領先26分還贏不了 老鷹神奇大逆轉率先聽牌

NBA／七六人領先26分還贏不了 老鷹神奇大逆轉率先聽牌
NBA／雷納德驚天爆扣 安比德忍不住讚：太瘋狂了

NBA／雷納德驚天爆扣 安比德忍不住讚：太瘋狂了

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
公鹿字母哥單場奪下40分，率隊115：111淘汰籃網，闖進東區冠軍戰。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 公鹿加班剪網 闖東區決賽

2021-06-19 23:35
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
小詹姆斯（前排左）所屬的電競戰隊「Faze Clan」隊員們成為史上第一次有電競戰隊登上「運動畫刊」封面。（取材自Instagram）

NBA／比老爸當年小1歲 16歲小詹姆斯登封「運動畫刊」

2021-06-12 08:46
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(美聯社)

NBA／杜蘭特私人保鑣衝場內推擠塔克 被禁賽懲處

2021-06-12 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高