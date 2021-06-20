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NBA／杜蘭特氣力放盡 公鹿雙星聯手 延長賽淘汰籃網

記者蔡佳霖／綜合外電報導
籃網雖然靠著杜蘭特（左）在正規時間結束前1秒轟進追平比分的跳投，硬是將比賽逼進延長，不過打滿全場的他最後顯得氣力放盡，延長賽1分未得。（路透）
籃網雖然靠著杜蘭特（左）在正規時間結束前1秒轟進追平比分的跳投，硬是將比賽逼進延長，不過打滿全場的他最後顯得氣力放盡，延長賽1分未得。（路透）

籃網雖然靠著杜蘭特（Kevin Durant）在正規時間結束前1秒轟進追平比分的跳投，硬是將比賽逼進延長，不過打滿全場的他最後顯得氣力放盡，延長賽1分未得。而公鹿靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）最後時刻的關鍵進球，在驚濤駭浪中以115：111淘汰籃網，挺進到東區冠軍賽。

籃網此役變陣改讓布朗（Bruce Brown）取代格林（Jeff Green）擔任先發，他在上半場7投5中得到10分，加上杜蘭特獨拿20分，哈登（James Harden）命中率欠佳卻也補上12分，籃網在第二節一度領先10分，半場結束取得53比47領先。

安戴托昆波第三節攻下16分，帶動球隊反撲，公鹿在這一節繳出5成命中率，並砍進6記三分球，單節攻下35分，公鹿反而帶著1分超前進入第四節。

雙方在第四節依然呈現拉鋸，雖然籃網在剩下4分鐘時握有5分領先，但哈勒戴（Jrue Holiday）在關鍵時刻挺身而出，轟進兩記三分球，個人攻下9分，安戴托昆波也趁勢補上兩球，公鹿殺出一波13比4的攻勢，取得4分超前。杜蘭特很快追回2分，兒洛培茲出現違例，留給籃網6秒的時間。

杜蘭特持球後在塔克（PJ Tucker）緊貼防守之下翻身跳投命中，但由於已經踩線了，因此籃網只有追平了比分，安戴托昆波最後一擊未中，比賽進入延長。

布朗在延長賽之初拿到兩分，之後雙方陷入得分乾旱期，雙方主力塔克和葛里芬（Blake Griffin）先後犯滿畢業。安戴托昆波禁區勾射追平比分，隨後洛培茲封下杜蘭特的出手，而米道頓在剩下40.1秒命中關鍵跳投，公鹿超前2分。

杜蘭特雖然試圖追趕，但打滿全場53分鐘的他，顯然體力已到極限，接連跳投失手，最後一擊更是出現籃外空心，籃網最終仍是帶著滿滿的傷兵遺憾告別賽季。

安戴托昆波拚戰50分鐘，24投15中，攻下40分13籃板5助攻；米道頓和哈勒戴整場比賽投籃狀況不佳，合計49投僅14中，但兩人在第四節和延長賽都有關鍵進球，成了公鹿能夠晉級的關鍵之一。

米道頓拿到23分10籃板6助攻5抄截，哈勒戴13分8助攻7籃板；洛培茲19分8籃板4阻攻，塔克11分5籃板3抄截2阻攻，康納頓（Pat Connaughton）9分。

杜蘭特拚戰53分鐘，36投17中包括三分球11投4中、11罰10中，拿下48分9籃板6助攻；哈登17投5中得到22分9籃板9助攻，葛里芬17分11籃板，布朗14分，哈里斯（Joe Harris）10分。

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