NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

無緣打季後賽 的柯瑞 （Stephen Curry），這段期間可說是成了弟弟小柯瑞（Seth Curry）的最大粉絲，不僅預測76人將會和爵士在總冠軍賽 碰頭，更力挺弟弟勇奪決賽MVP。而事實上，若以目前第二輪的戰況來看，小柯瑞確實有資格成為76人陣中的MVP。

在18日瀕臨淘汰的生死第6戰中，小柯瑞火力大爆發，全場14投8中，包括三分球9投6中，攻下全隊最高24分，幫助76人克服上半場落後劣勢，將戰局逼進搶7大戰。

目睹小柯瑞精采演出，柯瑞更在推特上大力稱讚。「已經找不出要用什麼話來形容你的表現了，我的兄弟。」

.@Sdotcurry idk what to say my guy!! — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 19, 2021

在格林（Danny Green）受傷的情況下，小柯瑞在這個系列賽扛起重要角色，6場比賽平均得到21.8分，投籃命中率高達61.5%，三分命中率更衝到59.6%。

值得一提的是，小柯瑞在這6場比賽中一共砍進28顆三分球，甚至比柯瑞在2015年季後賽對灰熊6戰投進26顆三分球還更出色；而聯盟7場系列賽累積最多三分球紀錄也是柯瑞所保持，他在2016年總冠軍賽對騎士7場砍進32顆三分球。

進入到搶7大戰，小柯瑞將有機會挑戰哥哥的紀錄。