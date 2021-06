NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

無緣打季後賽 的柯瑞 (Stephen Curry),這段期間可說是成了弟弟小柯瑞(Seth Curry)的最大粉絲,不僅預測76人將會和爵士在總冠軍賽 碰頭,更力挺弟弟勇奪決賽MVP。而事實上,若以目前第二輪的戰況來看,小柯瑞確實有資格成為76人陣中的MVP。

在18日瀕臨淘汰的生死第6戰中,小柯瑞火力大爆發,全場14投8中,包括三分球9投6中,攻下全隊最高24分,幫助76人克服上半場落後劣勢,將戰局逼進搶7大戰。

目睹小柯瑞精采演出,柯瑞更在推特上大力稱讚。「已經找不出要用什麼話來形容你的表現了,我的兄弟。」

.@Sdotcurry idk what to say my guy!!